رئيس وزراء بيلاروسيا يعلن الاستعداد لتعزيز التعاون مع مصر

تكنولوجيا النقل والزراعة وتصنيع الغذاء..

قال رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاروسيا، إنه على استعداد لنقل تكنولوجيا إلى مصر، وتوطين الصناعات المختلفة، وتوسيعها بقائمة المنتجات بما يسمح للتبادل التجاري بين مصر وبلاروسيا.

وشدد «جالفوتشينكا»، خلال كلمته في المؤئمر الصحفي مع رئيس وزراء مصر، على شاشة إكسترا نيوز، على أهمية التعاون في المجال الزراعي، موضحا أنه مهم وحيوي في أجندة التعاون بين الدولتين.

وأوضح أن «بلاروسيا تود أن تكون لها مجمعات لتخزين الحبوب في مصر، بالإضافة إلى أن يجري التصنيع المشترك للأعلاف والمنتجات الزراعية والغذائية في مصر، وهي أحد أهم تلك الصناعات في الاتحاد الأوراسي»، مشيرا إلى أن بيلاروسيا متفوقة في هذا المجال.

ولفت رامان جالفوتشينكا، إلى أن هناك تفاهما كاملا بين بلاروسيا ومصر في العديد من المواقف الإقليمية والعالمية، وتعمل بيلاروسيا مع مصر في تنسيق مواقفها بالمنظمات الدولية، موضحا أن في العام الماضي كان هناك تعاونا بين مصر وبيلاروسيا في إخلاء مواطني بلاروسيا من قطاع غزة، خاصة أنه هناك تفاهم كبير من الحكومة المصرية، واستطاعت مصر أن تساعد بلاروسيا في إيصالهم بشكل أمن إلى بلادهم.

وأعرب رامان جالفوتشينكا، رئيس وزراء بيلاروسيا، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ورئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، موضحا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها للمرة الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر، موضحا أن الزيارة حققت العديد من الإنجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم استقرار العديد من المناطق في العالم، بالأخص في المشكلات المالية والاقتصادية، التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات المصرية البيلاروسية

وأكد أنه اليوم وقع مع رئيس وزراء مصر العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تقوية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، والتي تعزز من شروط التعاون بين الدولتين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الوفد المرافق لرئيس وزراء بيلاروسيا يعكس ما نتطلع إليه من دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات المصرية البيلاروسية.

وأضاف: "مباحثاتي مع رئيس وزراء بيلاروسيا تطرقت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء بيلاروسيا.