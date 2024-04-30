اقرأ غدًا بالوفد.. "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ القاهرة تقود مفاوضات شاقة لإنهاء إراقة الدم الفلسطيني

ـ إلغاء اجتماع “الكابينت”.. وخلافات حادة في الحكومة

ـ عبدالسند يمامة يهنئ عمال مصر بعيدهم

ـ السيسي: التغيرات المناخية والصراعات وراء تعطيل النمو الإفريقي

ـ “وزير الدولة للإنتاج الحربي” يفاجئ شركة “أبو زعبل للصناعات الهندسية”

ـ “أبو الغيط” يزور أطفال غزة الجرحى في الدوحة.. وقطر تشيد بالدور المصري

ـ مقتل طفل شبرا الخيمة يفتح الملف الأخضر “الدارك ويب” رعب في الفضاء الإلكتروني

ـ اليوم.. مزاد استثنائي لبيع القطن في 5 محافظات

ـ بيت الزكاة والصدقات يدشن القالفلة السابعة لإغاثة غزة

ـ وزيرة الهجرة: قريبًا تطبيق إلكتروني للمواطن بالخارج