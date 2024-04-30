اقرأ غدًا بالوفد.. "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ القاهرة تقود مفاوضات شاقة لإنهاء إراقة الدم الفلسطيني
ـ إلغاء اجتماع “الكابينت”.. وخلافات حادة في الحكومة
ـ عبدالسند يمامة يهنئ عمال مصر بعيدهم
ـ السيسي: التغيرات المناخية والصراعات وراء تعطيل النمو الإفريقي
ـ “وزير الدولة للإنتاج الحربي” يفاجئ شركة “أبو زعبل للصناعات الهندسية”
ـ “أبو الغيط” يزور أطفال غزة الجرحى في الدوحة.. وقطر تشيد بالدور المصري
ـ مقتل طفل شبرا الخيمة يفتح الملف الأخضر “الدارك ويب” رعب في الفضاء الإلكتروني
ـ اليوم.. مزاد استثنائي لبيع القطن في 5 محافظات
ـ بيت الزكاة والصدقات يدشن القالفلة السابعة لإغاثة غزة
ـ وزيرة الهجرة: قريبًا تطبيق إلكتروني للمواطن بالخارج
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