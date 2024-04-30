الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة"

الصفحة الأولى في
الصفحة الأولى في عدد الوفد غدًا

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا.. وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ القاهرة تقود مفاوضات شاقة لإنهاء إراقة الدم الفلسطيني

ـ إلغاء اجتماع “الكابينت”.. وخلافات حادة في الحكومة

ـ عبدالسند يمامة يهنئ عمال مصر بعيدهم

ـ السيسي: التغيرات المناخية والصراعات وراء تعطيل النمو الإفريقي

ـ “وزير الدولة للإنتاج الحربي” يفاجئ شركة “أبو زعبل للصناعات الهندسية”

ـ “أبو الغيط” يزور أطفال غزة الجرحى في الدوحة.. وقطر تشيد بالدور المصري

ـ مقتل طفل شبرا الخيمة يفتح الملف الأخضر “الدارك ويب” رعب في الفضاء الإلكتروني

ـ اليوم.. مزاد استثنائي لبيع القطن في 5 محافظات 

ـ بيت الزكاة والصدقات يدشن القالفلة السابعة لإغاثة غزة 

ـ وزيرة الهجرة: قريبًا تطبيق إلكتروني للمواطن بالخارج

مواد متعلقة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

البحوث الفلكية تعلن تفاصيل اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض (فيديو)

رامي إمام يشكر الزعيم ووالدته: كنتم وما زلتم السند الحقيقي لنا في الحياة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

منح عادل إمام جائزة زعيم الفن العربي.. ونجله: بنشكر الشعب السعودي

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

الجريدة الورقية