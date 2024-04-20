تطوير 19 نقطة إسعاف بقرى إطسا ويوسف الصديق بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 19 نقطة إسعاف، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه، بواقع إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بقرى إطسا، وعدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 9 نقاط إسعاف بنطاق مركز إطسا، ضمن المنبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، شملت إحلال وتجديد نقطة إسعاف منية الحيط، وتطوير شامل لنقطتي إسعاف إطسا وتطون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف أبو جندير، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف الغرق، وإنشاء جديد لنقطة اسعاف منشأة عبدالمجيد، التابعة لقرية الغرق، وإنشاء جديد إسعاف منشأة محمد فهمي، التابعة لقرية البرنس، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف قلمشاة، وأعمال إحلال وتجديد نقطة إسعاف مطول.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد 10 نقاط إسعاف بقرى مركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت إنشاء نقطة إسعاف قوتة التابعة لقرية قارون، وتطوير شامل لنقطة إسعاف سيدنا الخضر، وإحلال وتجديد نقطة إسعاف الطريق السياحي بقرية تونس، وأعمال التطوير الشامل لنقطة إسعاف يوسف الصديق، وإنشاء جديد لنقطة إسعاف المقراني، وإحلال وتجديد نقطتي إسعاف الشواشنة، والريان، وإنشاء جديد لنقاط إسعاف شلالات الريان، وكحك، والنزلة.

تنفيذ 234 مشروع للصرف الصحى



وفى وقت سابق أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ 234 مشروعاً للصرف الصحي "محطات رفع ومعالجة، وخطوط طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بتكلفة إجمالية 6,8 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الصرف الصحى للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروعات الصرف الصحي " محطات رفع ومعالجة، وخطود طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية"، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، بعدد 164 مشروعاً، بالقرى التالية وتوابعها وهي: دانيال، ومنشأة عبد المجيد، ومحطتي السعدة، ومحطة كفور حشمت، وعنك، ومنشأة الأمير، والحجر، وخلف، وشدموه، ومعجون، وعتامنة المزارعة، وبحر أبو المير، ومنشأة رحمي، ومنشأة حلفا، والغابة، والقاسمية، والجعافرة، وأبو صير، ومعصرة عرفة، ومنشأة فيصل، والونايسة، ومنشأة صبري، ومنشأة سيف، والحسينية، ومنشأة ظافر، ومنشأة رمزي، وأبو دفية، وقلمشاه، والحامدية، وعتامنة المزارعة، وقصر الباسل، ومحطات معالجة الحجر، وتطون، وقصر الباسل.

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