دواء سكر شهير يثبت فعاليته في علاج مرض خطير

يشير مجموعة علماء إلى أن دواء "ميتفورمين"، الذي يُستخدم على نطاق واسع في علاج مرض السكري النوع الثاني والذي يتوفر بتكلفة منخفضة تبلغ 20 سنتاً، قد يكون مفتاحاً لزيادة الأمل في العيش لفترة أطول.

فوائد دواء ميتفورمين في محاربة الشيخوخة

تم إطلاق تجربة باسم "استهداف الشيخوخة باستخدام ميتفورمين" (TAME) من قبل هذا الفريق، والتي تستمر لمدة 6 سنوات، وتجري بالتعاون مع كلية الطب في جامعة "ويك فورست" في ولاية كارولينا الشمالية، وهي المؤسسة الرئيسية لسلسلة الاختبارات في الولايات المتحدة.

الهدف من هذه التجربة هو تجنيد أكثر من 3000 مريض في مجموعة عمرية تتراوح بين 65 و79 عاماً لاختبار فعالية تناول ميتفورمين في تأخير عمليات الشيخوخة وتقليل احتمالية تطور الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والسرطان والخرف.

تعتمد فوائد تناول ميتفورمين المقترحة على نتائج دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، بما في ذلك دراسة أجريت في عام 2013 والتي أظهرت تحسناً في معدل العمر لدى الفئران.

وقد أشار العلماء المشاركون في تجربة TAME إلى أن الدراسات السابقة أظهرت أن ميتفورمين قادر على تأخير عمليات الشيخوخة في الحيوانات، وربما يؤثر أيضاً على العوامل الأساسية لعمليات الشيخوخة التي ترتبط بالكثير من الأمراض المرتبطة بالعمر لدى البشر.

الهدف النهائي من هذه الجهود هو الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدام ميتفورمين كعلاج لعمليات الشيخوخة، مما يشير إلى إمكانية "علاج" الشيخوخة.

وفيما يتعلق بمدى تأثير ميتفورمين على عمر الإنسان، فإن الدكتور ستيفن أوستاد، كبير المستشارين العلميين في الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة، يلاحظ أنه لا يوجد بعد دليل كافٍ على أن ميتفورمين يمكن أن يزيد من عمر الإنسان، ولكن الأدلة المتاحة تشير إلى أنه قد يكون له تأثير إيجابي.

يُشار إلى أن ميتفورمين كان قد تم استخدامه لأول مرة في علاج مرض السكري النوع الثاني في الخمسينيات في فرنسا، وحصل على موافقة إدارة FDA لعلاج هذه الحالة في التسعينيات. كما يعتبره منظمة الصحة العالمية دواءً "أساسياً" في الصيدليات حول العالم.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت الدراسات الحديثة مجموعة من الفوائد الإضافية لاستخدام ميتفورمين، بما في ذلك فقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بـ "كوفيد طويل الأمد".