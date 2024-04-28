الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري يفوز على الداخلية في اللحظات الأخيرة بالدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أنتصر المصري البورسعيدي على الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

txt

المصري البورسعيدي يلاقي الطيران وديًا غدًا استعدادًا للداخلية

txt

صلاح محسن يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام فاركو بدوري نايل

txt

المصري البورسعيدي يهزم فاركو بثنائية في دوري نايل


أحرز معتز زدام هدف التقدم لصالح المصري البورسعيدي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وكان المصري حاول في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التقدم وكاد ميدو جابر في الشوط الأول يسجل أولى الأهداف في الدقيقة 29 بعد تسديدة لكنها مرت فوق القائم.
 


موقف المصري والداخلية في جدول ترتيب الدوري الممتاز:

بتلك النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

 

مواد متعلقة

المصري البورسعيدي يلاقي الطيران وديًا غدًا استعدادًا للداخلية

المصري البورسعيدي يهزم فاركو بثنائية في دوري نايل

صلاح محسن يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام فاركو بدوري نايل

موعد مباراة المصري البورسعيدي وفاركو في الدوري

مودرن فيوتشر يعود لسكة الانتصارات بفوز ثمين على المصري البورسعيدي

على ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي أمام مودرن فيوتشر بالدوري
الجريدة الورقية