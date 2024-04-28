"الزراعة": طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة في منافذنا بشم النسيم

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة لاحتفالات شم النسيم الأسبوع المقبل، موضحًا أن هناك توفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة في جميع المنافذ، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم.

وشدد متحدث الزراعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “DMC”، على أن هناك تكثيف للحملات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمرور بشكل مستمر على أماكن بيع المنتجات الغذائية، والمعامل المتخصصة من الوزارة مع كل جهات الدولة، التي تقوم بدور مهم جدا.

وأوضح أن هذه الزياراة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الطب البيطري يأتي لضمان جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنيين، مضيفًا: “قمنا بمد العمل في معارض وأماكن البيع الخاصة ببيع المنتجات الغذائية المختلفة”.

وتابع: "سمحنا بدخول أكثر من 150 ألف رأس ماشية حتى تكون هناك كميات كبيرة من المعروضات من اللحوم.. نطرح أسماك ومنتجات غذائية مختلفة أمام المواطنيين بأسعار مناسبة، ومتوسطات الأسعار تكون أقل من سعر السوق بحوالى من 20 إلى 30%، كما أن هناك تباين في الأنواع الموجودة لخدمة كل فئات المجتمع.

وفي سياق أخر، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر،بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم ، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقالت وزارة العمل، إن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: يكون يومى الاحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.



وأكدت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.