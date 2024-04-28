حي التبين يشن حملة إشغالات مكبرة للتصدي لأنواع المخالفات

قام حي التبين برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز، بشن حملة بالتعاون مع مفتش تموين التبين ومدير المتابعة الميدانية ومشرفين المربعات وإدارة الإشغالات والأجهزة المعنية، وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات المخالفة لشروط الترخيص وإعادة المظهر الحضارى للشوارع والميادين.

٢٢ محضر مخالفة متنوعة ما بين مخالفة وزن وأسعار وعدم وجود فواتير

وتم التنبيه على المحال والأكشاك بعدم وضع الإشغال وتحرير محاضر تموين لمخابز مخالفة ليكون الإجمالي منذ حملات الأسبوع ٢٢ محضر مخالفة متنوعة ما بين مخالفة وزن وأسعار وعدم وجود فواتير واستخدام أنابيب صغيرة مخالفة للقانون وعدد ٣ محاضر إشغال طريق ليكون الإجمالي من بداية الحملة ١٠ محاضر إشغال طريق ومصادرة عدد كبير من الإشغالات ومصادرها بمخازن الحى.

كما شملت الحملة شارع الحكر البحرى الرئيسى وشارع الترام وشارع السوق بالحكر البحرى وتم مصادرة المضبوطات بمخازن الحى في اطار شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع وجار استكمال الأعمال.

ويأتي هذا في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة شن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الاعمال المخالفة للقانون والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورصد وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لردع المخالفين.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أشاد بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه منذ ما يقارب 36 عامًا هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا لتسهل عملية تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة بطريقة علمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الذى أنشئ فى عام ١٩٨٨ يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث انه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر وهو أمر له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق ، كما ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .