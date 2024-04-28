محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد واسترداد 1960 متر مربع مباني و11فدان

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة22..

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 25 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي ديروط والغنايم، واسترداد 1960 متر مربع مباني و11 فدان و2 قيراط زراعة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ، أن الإزالات تضمنت 5 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي على مساحة 6 فدان و14 قيراط و3 حالات تعدي على خط التنظيم واشغالات بمركز الغنايم فضلا عن حالتين تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة تابعة للاثار بمساحة 4 فدان و12 قيراط و4 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 480 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أملاك الوحدة المحلية بمساحة 250متر مربع و8 حالات تعدي على خط التنظيم واشغالات بمساحة 860 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 150 متر مربع بمركز ديروط مشيراً إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتاً إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.