نشرة التوك شو.. أسرار الأوكتاجون المصري ونتنياهو عقبة أمام وقف حرب غزة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استجابة السوق لأسعار الخبز السياحي الجديدة ستأخذ بعض من الوقت.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

التموين: استجابة السوق لسعر الخبز السياحي ستأخذ وقتا (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن نظرة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الهيكلية التي جرت كانت جيدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

التموين: نظرة صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية المصرية جيدة (فيديو)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يتلقى دعما كبيرا وغطاء قانونيا وسياسيا في إطار المؤسسات الدولية خاصة بمجلس الأمن الدولي من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال فوق القانون ويرتكب جرائمه وسط صمت عالمي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صندوق النقد الدولي ينتظر من مصر إصلاحات كثيرة، مضيفا: "الصندوق قال إن مصر لم تلتزم بنصف الأشياء اللي اطلبت منها"، متسائلا: "إيه النص الثاني اللي الصندوق مستنيه؟".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

عمرو أديب يكشف سبب مساعدة صندوق النقد لمصر: بعض طلباته لم تنفذ

كشف الدكتور محمد فؤد، الخبير الاقتصادي، أين تصرف أموال صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي من أقوى التقارير التي أصدرها، وفيه مستوى تفاصيل عالي، مضيفا أن تطبيق هذا التقرير فيه إفادة كبيرة لمصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أكد المستشار خالد رضوان، المشرف على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة العمل، أن وزارة العمل لديها منصة مسئولة عن تسجيل بيانات المواطن، سواء كان طالب لفرصة عمل أو طالب لأي نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويتم التسجيل من خلال ملء البيانات، وهذه المنصة هي معدة بمعرفة المتخصصين وزارة العمل، ويتم استخدامه بشكل كبير ويتم استخدامه كعامل مساعد في العديد من الأمور التي تقدمها الوزارة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

"العمل": الوزارة وقعت على بروتوكولات مع مصنعي التكنولوجيا العالميين

أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن المظاهرات المستمرة في جامعات إنجلترا وأمريكا يمثل تغييرا للصورة الذهنية للعالم عن فظاعة المحتل الإسرائيلي، ومدى إجرامه بعد أن كان العالم الغربي متعاطفا مع الاحتلال منذ بداية 7 أكتوبر، وبعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

محلل فلسطيني عن انتفاضة جامعات الغرب ضد الاحتلال: نظرة العالم تغيرت (فيديو)

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، عن إن "الدراك ويب" يمثل 1% من الانترنت ، ويحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية مثل تجارة الأعضاء والقتل، ويتم التعامل في هذه العمليات من خلال البيتكوين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

خبير نظم معلومات: "الدراك ويب" يحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأوكتاجون المصري هو مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه عبارة عن 8 أضلاع وفي المنتصف مبنيين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

سمير فرج يكشف أسرار الأوكتاجون المصري: مركز قيادة الدولة (فيديو)

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن نتنياهو هو الذي يرفض المقترح المصري، ولا يريد صفقة تبادل ويضع العراقيل أمام الصفقة، كما أنه يتمنى التخلص من الرهائن حتى لا يشكلوا وسيلة ضغط عليه، ولم يعدوا يمثلون وسيلة ضغط بسبب التطورات الأخيرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

نتنياهو عقبة أمام المفاوضات ونهايته مع انتهاء الحرب

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن الجهود المصرية في محاولات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هي جهود حثيثة ومؤلمة، موضحًا أن كل طرف من الأطراف في الصراع له وجه نظر ومتوقف أمامها ولا يتحرك من أجل الوصول لحل لهذه المشكلة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أسامة كمال: الجهود المصرية في محاولات لوقف إطلاق النار بغزة حثيثة ومؤلمة