أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال فوق القانون ويرتكب جرائمه وسط صمت عالمي

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي المجرم يتلقى دعما كبيرا وغطاء قانونيا وسياسيا في إطار المؤسسات الدولية خاصة بمجلس الأمن الدولي من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” السبت، أن الدعم يدفعها لمواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أن يحاسبها أحد على تلك الجرائم في ظل صمت المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية الذي لم يحرك ساكنًا تجاه تلك الجرائم.

وأوضح أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مر عليه نحو 7 أشهر ولم يتحرك ساكن تجاهها، مضيفًا أن دولة الاحتلال تعتقد أنها هي الدولة المدللة وهي الدولة التي باتت فوق القانون الدولي في ظل وجود قرارات شرعية دولية وقرارات المنظمات الدولية التي لم تولِ أي حالة من الاهتمام من قبل دولة الاحتلال ولذلك واصلت جرائمها التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من مقابر جماعية.

ضحايا العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".