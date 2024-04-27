نتنياهو عقبة أمام المفاوضات ونهايته مع انتهاء الحرب

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن نتنياهو هو الذي يرفض المقترح المصري، ولا يريد صفقة تبادل ويضع العراقيل أمام الصفقة، كما أنه يتمنى التخلص من الرهائن حتى لا يشكلوا وسيلة ضغط عليه، ولم يعدوا يمثلون وسيلة ضغط بسبب التطورات الأخيرة.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن القسوة المفرطة التي استخدمها نتنياهو في غزة كانت لتعقيد المشكلة والصراع وليس من أجل الحل، مشددًا على أن نتنياهو عقبه ونهاية الحرب هي نهاية نتنياهو وأكثر من مسئول في إسرائيل، ويحاولون تأخير النهاية قدر المستطاع والنهاية أصبحت قريبة.

وأشار إلى أنه على مدى 8 أشهر تم التأكيد على أن نتنياهو لن يسمح بوقف الحرب لأنه يحل بها مشاكله الشخصية وليس مشاكل إسرائيل، كما أن الحرب هي الأمان له لتجعله مستمر في الحكم في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أسامة كمال، أن استمرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرهون باستمرار الصراع وقدرتهما على بيع المخاطر لمواطنينها وهذه هي الحقيقة الوحيدة حاليًا.

مخططات أمريكا وإسرائيل:

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه وجه سؤول لمسؤول إيراني قبل 15 سنة، بأنه إذا كانت لديكم مشاكل مع أمريكا فلماذا ضربت العراق وليس إيران؟، موضحًا أنه منذ هذا الوقت ولم يرد عليه ولم يتحدث معه مرة أخرى.

وأوضح أن آلة الإعلام ستجعل العالم يتأثر باختطاف إيران لـ 25 بحارًا رغم قتل إسرائيل لـ33 ألف فلسطيني، مطالبًا الجمهور بمشاهدة فيلم "ويج زا دوج" لإدراك حقيقة ما تقوم به أمريكا.

وفي سياق أخر، نوه الإعلامي أسامة كمال، بأنه منذ أمس وأمريكا تبيع للعالم كله فكرة حريق الشرق الأوسط، موضحًا أن كله متفق عليه وهناك مفاوضات لهذه الحرب الإيرانية الإسرائيلي، متابعًا: "كله متفقًا عليه.. المفاوضات تجرى على أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل محدود ومحسوب ومسموح"، مشددًا على أن العالم يدرك السيناريو المؤذي لمنطقتنا ولا نعرف نهاية لهذه التمثيلية.