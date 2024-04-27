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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سمير فرج يكشف أسرار الأوكتاجون المصري: مركز قيادة الدولة (فيديو)

الأوكتاجون المصري
الأوكتاجون المصري

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأوكتاجون المصري هو مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه عبارة عن 8 أضلاع وفي المنتصف مبنيين. 

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وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أنه يتميز بتجميع كل قيادات القوات المسلحة بداخله بنظام وحماية جوية مثل البنتاجون الأمريكي، لافتا إلى أنه يتخذ شكل التصميم الهندسي الفرعوني والإسلامي. 

وأوضح أن الأوكتاجون يتكون من 5 طوابق وبه مركز عبارة عن عقل الدولة، ويتضمن الطابق الأول مركز البيانات الاستراتيجية للدولة، أما الطابق الثاني مركز تحكم الشبكة الاستراتيجية يختص بالاتصالات بالوزارات والهيئات.

الأوكتاجون يضم مراكز إدارة تشغيل مرافق الدولة

وذكر أن الطابق الثالث من الأوكتاجون هو مركز إدارة تشغيل مرافق الدولة، والرابع مركز الاتصالات، والخامس مركز الطوارئ، والسادس مركز تنبؤات جوية، ويضم أيضا مركز إدارة الأزمات، وهو الأفضل في الشرق الأوسط. 

وأضاف أن الأوكتاجون  يضم مقرات الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي، مضيفا أن الكلية الحربية بها أحدث أنظمة المحاكاة للطائرات، لافتا إلى أنه يتم تدريب طلاب الكليات العسكرية على استخدام أحدث أنظمة الكمبيوتر، والحرص على التدريب البدني الجيد.

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