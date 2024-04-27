خبير نظم معلومات: "الدراك ويب" يحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، عن إن "الدراك ويب" يمثل 1% من الانترنت ، ويحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية مثل تجارة الأعضاء والقتل، ويتم التعامل في هذه العمليات من خلال البيتكوين.

جرائم الدرك ويب



وتابع "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الأمراض النفسية التي انتشرت مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل الاستمتاع بتعذيب أو قتل الأشخاص مثلما حدث مع طفل شبرا الذي أثار الرأي العام.

ولفت إلى أن استخدام الانترنت قبل الـ13 عامًا بدون رقابة أمر لا يجب أن يحدث، مشددًا على ضرورة توعية الاطفال أو الشباب بالجرائم التي قد تحدث على الانترنت.



هذا وتصدرت واقعة مقتل الطفل «أحمد. س» 15 عاما، والمعروفة إعلاميا بـ طفل شبرا الخيمة وموقع الإنترنت المعروف بـ الدارك ويب محرك البحث «جوجل»، وذلك على خلفية حادث انهاء حياة طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على يد جاره، حيث كشف تفاصيل الواقعة بعد العثور على الجثمان (منزوعة أحشاؤه)، وتصوير القاتل لجريمته «لايف»، عبر الإنترنت، أن دافع ارتكاب الجريمة تسهيل بيع مقطع الفيديو لـ«مافيا تجارة الأعضاء» عبر الـ«دارك ويب».

وكان حذَّر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، من «الدارك ويب» أو عالم الإنترنت المظلم والخفي والذي تكثر عليه الجرائم، معرفاً ما هو الـ Deap web ولماذا سُمي كذلك.

وقال «طارق» خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّه لتوضيح ما هو الدارك ويب، يمكننا تخيل أن عالم الإنترنت مثلث وعلى رأس هذا المثلث 4 إلى 6% من الإنترنت السطحي ما نستخدمه وعليه الشبكات والمواقع العالمية التي نتصفحها بسهولة، بينما في منتصف المثلث يوجد الديب ويب ويشكل 90% من الإنترنت تحت «الإنترنت السطحي».

الديب ويب البداية للعالم الخفي للإنترنت

وتابع: «الديب ويب البداية للعالم الخفي للإنترنت وبه جميع البيانات المُسربة والسجلات ويتم عرضها أولاً عليه ويتضمن بيانات حساسة لبعض كبار الشخصيات، أما أعمق ما في الإنترنت هو الجزء الأخير من المثلث وهو موضوعنا: الدارك ويب».

الدارك ويب عالم الجريمة الخفي الأخطر على شبكة الإنترنت

واستطرد: «الدارك ويب أو عالم الجريمة الخفي هو الأخطر على شبكة الإنترنت وهو باقي هذا المثلث، أي نسبته تشكل 4% من الإنترنت الكامل ويتضمن حوالي 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظروة وغير الشرعية والتي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل والرد روم المنطقة الأخضر».