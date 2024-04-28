التموين: استجابة السوق لسعر الخبز السياحي ستأخذ وقتا (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استجابة السوق لأسعار الخبز السياحي الجديدة ستأخذ بعض من الوقت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن تقييم التجربة بعد 24 ساعة من توجيهها غير منصف لكن لا بد أن ننتظر فترة أكبر لتقييم هذا التوجيه.

وأوضح أن هناك 32 ألف مخبز تمويني و8 آلاف مخبز سياحي والكم كبير، مؤكدا أن هناك استقرار كبير في أوزان وأسعار الخبز الجديدة، إضافة إلى المتابعة عن كثب من خلال غرفة عمليات الوزارة ولقاءات دورية في هذا الشأن، مضيفا أن عدد مفتشي التموين ضئيل مقارنة بما هو مطلوب.

أسعار العيش السياحي الجديدة

سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جرامًا: 150 قرشًا.

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرامًا: 75 قرشًا‎.

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 25 جرامًا: 50 قرشًا.

سعر الرغيف بوزن 50 جرام المخابز الأفرنجية: 150 قرشًا.

سعر الرغيف بوزن 25 جرامًا للمخابز الإفرنجية 1 جنيه.

التموين: الدولة ستتخارج من قطاعات

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن الدولة أعلنت من قبل عن مجموعة القطاعات التي سوف تتخارج منها الدولة تباعا، موضحًا أن الجزء الأول خاص بالقطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة كليا ثم قطاعات تتخارج منها جزئيا، وقطاعات أخرى ستبقى فيها الحكومة.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الحياد التنافسي بأن هناك تنافس بين الجزء الخاص بالشركات الحكومية والجزء الخاص بشركات القطاع الخاص، مضيفا أن نظرة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الهيكلية التي جرت كانت جيدة.