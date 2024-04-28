الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

التموين: استجابة السوق لسعر الخبز السياحي ستأخذ وقتا (فيديو)

الخبز السياحي
الخبز السياحي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن استجابة السوق لأسعار الخبز السياحي الجديدة ستأخذ بعض من الوقت.

txt

التموين: نظرة صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية المصرية جيدة (فيديو)

txt

التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15%

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن تقييم التجربة بعد 24 ساعة من توجيهها غير منصف لكن لا بد أن ننتظر فترة أكبر لتقييم هذا التوجيه. 

وأوضح أن هناك 32 ألف مخبز تمويني و8 آلاف مخبز سياحي والكم كبير، مؤكدا أن هناك استقرار كبير في أوزان وأسعار الخبز الجديدة، إضافة إلى المتابعة عن كثب من خلال غرفة عمليات الوزارة ولقاءات دورية في هذا الشأن، مضيفا أن عدد مفتشي التموين ضئيل مقارنة بما هو مطلوب. 

أسعار العيش السياحي الجديدة 

سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جرامًا: 150 قرشًا.

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرامًا: 75 قرشًا‎.

سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 25 جرامًا:  50 قرشًا.

سعر الرغيف بوزن 50 جرام المخابز الأفرنجية: 150 قرشًا.

سعر الرغيف بوزن 25 جرامًا للمخابز الإفرنجية 1 جنيه.

التموين: الدولة ستتخارج من قطاعات

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن الدولة أعلنت من قبل عن مجموعة القطاعات التي سوف تتخارج منها الدولة تباعا، موضحًا أن الجزء الأول خاص بالقطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة كليا ثم قطاعات تتخارج منها جزئيا، وقطاعات أخرى ستبقى فيها الحكومة. 

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الحياد التنافسي بأن هناك تنافس بين الجزء الخاص بالشركات الحكومية والجزء الخاص بشركات القطاع الخاص، مضيفا أن نظرة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الهيكلية التي جرت كانت جيدة. 

مواد متعلقة

التموين: نظرة صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية المصرية جيدة (فيديو)

أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال فوق القانون ويرتكب جرائمه وسط صمت عالمي

عمرو أديب يكشف سبب مساعدة صندوق النقد لمصر: بعض طلباته لم تنفذ

أين تذهب أموال رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يرد (فيديو)

محلل فلسطيني عن انتفاضة جامعات الغرب ضد الاحتلال: نظرة العالم تغيرت (فيديو)

تعليق أحمد موسى على مشادة محمد صلاح وكلوب (فيديو)

أستاذ أدب عبري يكشف أمرا غير مسبوق بتاريخ علاقات أمريكا وإسرائيل (فيديو)

سمير فرج يكشف أسرار الأوكتاجون المصري: مركز قيادة الدولة (فيديو)
الجريدة الورقية