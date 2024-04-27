أسامة كمال: الجهود المصرية في محاولات لوقف إطلاق النار بغزة حثيثة ومؤلمة

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن الجهود المصرية في محاولات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هي جهود حثيثة ومؤلمة، موضحًا أن كل طرف من الأطراف في الصراع له وجه نظر ومتوقف أمامها ولا يتحرك من أجل الوصول لحل لهذه المشكلة.

العمليات في قطاع غزة:

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن مصر تحرك الأمور للأمام وتواصل جهودها لتحقيق والوصول لوقف إطلاق النار، موضحًا أن مصر لن تحبط من العراقيل ولا تحبط وتعرف الطرفين وتعاملت معهم بشكل إيجابي وسلبي خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن القناعة لدى المفاوض المصري بأن سيتم الوصول لنقطة التقاء لحقن دماء الشعب الفلسطيني الذي عاني الأشهر الماضية معاناة كبيرة جدًا.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ومعظم القادة يؤيدون المقترح المصري بخصوص صفقة تبادل الأسرى.

ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل لها من مصدر سياسى إسرائيلى رسمى أن الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدا للغاية، قائلا:" أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع".

وأكد المصدر السياسي الإسرائيلي أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار فى غزة إلا لبضعة أسابيع، مضيفا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة.. ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك.

وفي سياق آخر، قال مصدر رفيع المستوى، أن وفدًا أمنيًا مصريًا وصل تل أبيب، ويضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لـ34356 قتيلًا و77368 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34356 قتيلًا، و77368 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيد و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الـ 203 للعدوان، مازال آلاف القتلى تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".