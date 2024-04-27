محلل فلسطيني عن انتفاضة جامعات الغرب ضد الاحتلال: نظرة العالم تغيرت (فيديو)

أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن المظاهرات المستمرة في جامعات إنجلترا وأمريكا يمثل تغييرا للصورة الذهنية للعالم عن فظاعة المحتل الإسرائيلي، ومدى إجرامه بعد أن كان العالم الغربي متعاطفا مع الاحتلال منذ بداية 7 أكتوبر، وبعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الصورة الذهنية للغرب تغيرت إلى تأييد ونصرة إلى الشعبن الفلسطيني خاصة بعدما شاهدوا المجازر التي ترتكب ضد الأطفال والنساء المدنيين.

وأوضح أن أن الشرطة الأمريكية اعتقلت العديد من الأساتذة والطلاب في حرم الجامعات ورغم ذلك أصر الطلاب على أن يعبروا عن رفضهم لسياسة الإدارة الأمريكية مع دعمها لإسرائيل واعطائها السلاح واستخدامها الفيتو ضد القضية الفلسطينية وضد رفع الظلم عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن هؤلاء المحتجين رأوا أن أفضل وسيلة للرفض والاحتجاج هي الجامعات الأمريكية ولا سيما أن أمريكا مقبلة على انتخابات في نهاية العام 2024، وهناك ناقوس خطر يدق في امكانية نجاح بايدن في ظل السياسة التي ينتهجها.

حصيلة شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".