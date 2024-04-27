نشرة التوك شو.. "بكري" يكشف خطة مصر لإنقاذ غزة و"أديب" يحذر من الكارثة

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قال اللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن محافظات الصعيد بها مدارس متميزة وهناك طلاب متفوقين في الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، لافتا إلى أن هناك اهتمامات كبيرة بمحافظات الصعيد، وموازنة تتجاوز 24 مليار جنيه فى الخطة جديدة، منهم 6 مليار جنيه لحياة كريمة.

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التربية والتعليم: تنفيذ 1500 مشروع لمواجهة الكثافة الطلابية (فيديو)



أعلن حزب الله استهدافه موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا به إصابة مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله يستهدف موقع الرمثا فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ



قال الإعلامي مصطفى بكري إن مصدر رفيع المستوى قال اليوم إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

مصطفى بكري يكشف عن خطة ثلاثية مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)



‏‎بكت الفنانة سميرة أحمد عند استرجاع ذكرياتها مع شقيتها خيرية أحمد، معلقة: "أفتقد شقيقتي خيرية أحمد، أنا حاليا عندي صداقات بحاول أعوض بيها غياب خيرية عني".



قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن هناك جزء كبير من الدول عاد لتمويل المنظمة مثل اليابان والنرويج.

الأونروا: المنظمة تشكل حياة لقطاع غزة ولا غنى عنها (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب على جريمة قتل طفل شبرا ، قائلا: "ما حدث في جريمة قتل طفل شبرا تفاصيل مرعبة ومتبقاش فاهم ازاي حاجة زي دي تحصل"

عمري ما شوفت كدا.. عمرو أديب يعلق على جريمة طفل شبرا (فيديو)



قالت نجاة مختار، والدة طفل شبرا الخيمة، الذي تعرض للقتل وسرقة الأعضاء،إن نجلها تعرض للجريمة في شقة، وتعرض للشطر نصفين بالطول وقام المتهم في القضية بسرقة عينيه وباقي أعضاء جسده.

عايزة حق ابني.. والدة طفل شبرا تكشف تفاصيل مروعة عن جريمة قتل نجلها



قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن نيخيل جويل، رئيس القطاع التجاري بشركة آرتشر للطيران الأمريكية، أكد أن الشركة تتطلع لتسويق التاكسي الطائر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

خالد أبو بكر: ملف الاستثمار والصناعة في مصر يشهد طفرة جدية وملموسة



حذر الإعلامي عمرو أديب، من مصيبة تشهدها رفح الفلسطينية خلال أيام، وهذه ليست مفاجأة لأن إسرائيل وأمريكا، صرحتا بذلك والفلسطينيون يعرفون هذا الأمر.

مصر تحاول منع المصيبة.. عمرو أديب يحذر من كارثة رفح المنتظرة (فيديو)

