التموين: نظرة صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية المصرية جيدة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن نظرة صندوق النقد الدولي للإصلاحات الهيكلية التي جرت كانت جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، إن الحكومة أعلنت من قبل عن مجموعة القطاعات التي سوف تتخارج منها الدولة تباعا.

وذكر أن الجزء الأول خاص بالقطاعات التي سوف تتخارج منها الحكومة كليا ثم قطاعات تتخارج منها جزئيا، وقطاعات أخرى ستبقى فيها الحكومة.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الحياد التنافسي بأن هناك تنافس بين الجزء الخاص بالشركات الحكومية والجزء الخاص بشركات القطاع الخاص.

صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات جادة

وفي سياق متصل، أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد .

وقال ممثل صندوق النقد الدولي - خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.