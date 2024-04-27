مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف العدوان على غزة أولوية لمصر مثل القيادة الفلسطينية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة، وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف الهباش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.

ما يحدث في غزة مأساة غير مسبوقة بالتاريخ

جدير بالذكر أن تلالينج موفوكينج، مقررة الامم المتحدة للحق في الصحة، قالت إنه يجب العمل على دعم الصحة النفسية لدى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت موفوكينج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل مارست إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية

وأضافت في حديثها، أنه يجب توفير الضمانات الأمنية لمقدمي الإغاثة الطبية في قطاع غزة، معبرة: "قدمنا بعض الجلسات الاستشارية للحد من عمليات القتل الإسرائيلية في قطاع غزة".

أكدت بذل جهود كبيرة لتقليل حدة العنف في قطاع غزة، قائلة: "ما يحدث في قطاع غزة مأساة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

إسرائيل حوّلت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق

بينما قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية الدبلوماسية تسير على قدم وساق لوضع القضية الفلسطينية على طاولة الساحات الدولية.

وأكد الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصية وازدواجية المعايير، ولهذا تطالب الدولة المصرية باستمرار تطبيق القوانين الدولية بقدر من العدل.

وأضاف في حديثه، أن مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مع المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر لها الكثير من المواقف القوية والملحوظة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هذا العدوان الأخير.

وتابع: "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الأساسية من الحرب في غزة، ولكنها في الوقت ذاته حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، حيث أصبحت إسرائيل الآن تسعى إلى إنهاء هذه القضية لصالحها"