الفنان تامر عبدالمنعم : عبدالحليم حافظ هرم من أهرامات مصر

خلال احتفالية العندليب الأسمر

أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهئية العامة لقصور الثقافة أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هرم من أهرامات مصر، ووزارة الثقافة معنية في المقام الأول بتقديم أغاني رموز وأعلام مصر وتراثهم الفني الأصيل.

جاء ذلك خلال احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس، بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، على مسرح السامر بالعجوزة، في حفل كبير خصص لأغنياته، وذلك ضمن سلسلة الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر.

أقيم الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وشهده عمرو البسيوني رئيس الهيئة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعدد كبير من القيادات الثقافية، والفنانين وسفير فنزويلا في القاهرة والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية وفنية مبهرة، وجمهور غفير ملأ المسرح عن آخره.

وقدّم الفنان تامر عبد المنعم الشكر إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيونى لتسهيل جميع العقبات وتقديم كل أوجه الدعم للإدارة المركزية للشئون الفنية بأنشطتها المتعددة، وللموسيقار مجدي الحسيني وللفنانين والإدارات المشاركة، وفرقتي بور سعيد والحرية للفنون الشعبية، والمخرج المنفذ أحمد شعراوي، وأكد أن كل ما شاهده الجمهور هو من إنتاج قصور الثقافة وفرقها الفنية.

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم أن هذه الاحتفالية مجانية مثل جميع احتفالات قصور الثقافة.

استقبلت فرقة حسب الله الحضور بمجموعة من المعزوفات الموسيقية التى تفاعل معها الجمهور. وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه فقرات استعراضية بمشاركة فرقتي بورسعيد فرقة الحرية للفنون الشعبية، منها "جانا الهوى، حاجة غريبة، يا خلي القلب، أنا لك على طول، قاضي البلاج"، وصمم الاستعراضات للفنان نصر الدين محمد، ومحمد حسن صالح، ديكور محمد جابر، إضاءة عز حلمي، ملابس رانا عبد المجيد، توزيع محمد مصطفى، فكرة وإخراج تامر عبد المنعم.

أغاني العندليب

الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة الدكتور مازن دراز قدمت باقة من أغاني العندليب منها: أهواك، على قد الشوق، على حسب وداد، أسمر يا أسمراني، دويتو تعالي أقولك، الحلوة، جانا الهوى، كامل الأوصاف، سواح"، واختتمت الفقرة بأغنية "أي دمعة حزن لا" للفنانة أمنية عبده، وقدم المايسترو محمود أبو زيد "وطني يا بلدي، عدى النهار".

واختتم الحفل بفقرة موسيقية للموسيقار الكبير مجدي الحسيني وقدم بعض المقطوعات الموسيقية لأغاني العندليب منها: فاتت جنبنا، زي الهوى، بمصاحبة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.



حضر الحفل ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا، الفنان د. أحمد الكحلاوي، د. يسري المناديلي، الفنان د. هاني كمال، الكاتب والناقد محمود معروف، السيناريست أشرف راجح، د. مروة عزب، وفخر الدين نجيده و د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، تغريدة كامل مدير عام التسويق.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ويهدف المشروع إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.