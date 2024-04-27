سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت بأسواق الصاغة.. مفاجأة للمرة الأولى

سعر الذهب اليوم السبت.. شهد سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في أسواق الصاغة المصرية، وللرة الأولى، استقرارًا، إذ ثبت سعر الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3110 جنيهات للبيع، و3090 جنيهًا للشراء، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية، حيث سجل سعر أونصة نحو 2339 دولارًا للبيع، و2338 دولارًا للشراء.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، والذي شهد استقرارًا، تزامنا مع استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية:

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 3554 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3110 جنيهات للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 2665 جنيهًا للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارًا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 24880 جنيهًا.

- سعر الذهب عالميًا اليوم، سجل 2339 دولارًا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت بقيمة 3554.25 جنيه للبيع، و3531.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت بقيمة 3258 جنيهًا للبيع، و 3237.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت بقيمة 3110 جنيهات للبيع، و3090 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت بقيمة 2665.75 جنيه للبيع، و2648.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت بقيمة 2073.25 جنيه للبيع، و2060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت بقيمة 1777.25 جنيه للبيع، و1765.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت بقيمة 1332.75 جنيه للبيع، و1324.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بقيمة 24880 جنيهًا للبيع، و24720 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم السبت بقيمة 2339 دولارًا للبيع، و2338 دولارًا للشراء.