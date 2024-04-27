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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن السجون الكيني ببطولة إفريقيا للطائرة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فريق السجون الكيني، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو المقبل.

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 ‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات في البطولة. ‏‎ 
وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على أهمية المباراة وضرورة الفوز لحسم صدارة المجموعة الأولى. ‏‎
 وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، في بداية مشواره بالبطولة.

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