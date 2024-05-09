محامي الشيبي يطالب بحبس حسين الشحات 3 سنوات.. تفاصيل

قال محامي لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية أمام محكمة جنح مدينة نصر إن موكله تعرض للترويع والرعب ولا يقدر مواجهة اللاعب حسين الشحات في أي مباراة مرة أخرى، وذلك في قضية اتهام حسين الشحات بالتعدي على الشيبي أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي.

وطالب في دفاعه بتوقيع أقصى العقوبة بل وإعمالا بنص المادة 88 ونص المادة 242 وحكم محكمة النقض، ونطالب بالعقوبة المنصوص عليها بالحبس 3 سنوات للمتهم، على ارتكابه الجرم في حق موكلي.



كما دفع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 في قضية اتهام حسين الشحات بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي.

وطالب الدفاع أيضا أثناء نظر الجلسة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84.



