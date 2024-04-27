جماهير الأولمبى تُهاجم الإدارة بسبب "ساري"

شنت جماهير النادى الأولمبى هجوماً كبيراً على مجلس إدارة النادي بعد قرار إيقاف أحمد سارى المدير الفنى الأسبق للفريق، حيث أن البعض يرى أن سارى لم يتعرض بالإهانة أو السب لأى عضو الإدارة الحالية ولكنه قام بسرد أحداث الفترة التى تولى خلالها تدريب النادى وانتقد موقف مجلس الإدارة دون إساءة أو تجريح.

وكان مجلس إدارة النادي الأولمبى، أعلن إيقاف أحمد سارى المدير الفنى الأسبق للفريق لمده ثمانية أيام، حيث علقت الإدارة منشورا بالإيقاف على باب النادى وأرجعت الإيقاف إلى مابدر منه دون توضيح ما فعلة.

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية سبب إيقاف أحمد سارى، وهو إستضافته في برنامج على اليوتيوب، وتحدث سارى خلاله عن مشواره فى الملاعب كلاعب وكمدرب.

وقال سارى خلال البرنامج أنه تولى مسئولية الأولمبى 4 مرات منها ثلاثة فى عهد المجلس السابق ومرة فى عهد المجلس الحالى.

وأضاف سارى أنه خلال المرات الثلاثة التى تولى خلالها تدريب الأولمبى كان يأتى اثناء موسم بعد تراجع الفريق ثم ينجح فى مهمته ويرحل فى نهاية الموسم أما فى عهد المجلس الحالى فقد رحل قبل النهايه بعدة مباريات وكان متصدر المسابقة بفارق 3 نقاط عن حرس الحدود اقرب منافسيه.

وذكر سارى خلال برنامج خمسة اسكندراني كواليس رحيله عن الأولمبى وهو متصدر المسابقة وأكد أنه تلقى طلب عقد اجتماع من المجلس معه بشأن فريق الكرةو فوجئ خلال الاجتماع بكلام لا

علاقة له بكرة القدم على حد قوله.

وأردف سارى إنه كان متصدرا الجدول بعد 24 جولة ولم يخسر سوى مبارتين منذ بداية المسابقة.

وأوضح المدير الفنى الأسبق للأولمبى أنه لا يتعامل مع اى شخص من أعضاء مجلس الإدارة الحالى ولا يصافح أى منهم أمام الناس عندما يلتقي بهم في أى مكان.

وقال سارى أنهم كانوا يأتون إلى غرف خلع الملابس عقب فوز الفريق لالتقاط الصور التذكارية معه ومع اللاعبين وثم فؤجئ بقرار رحيله.

وأعرب سارى عن أمنياته برحيل المجلس الحالى مؤكدًا على أنه كعضو عامل فى النادى الأولمبى سيسعى لوجود أعضاء آخرين في مجلس إدارة النادي الأولمبى خلال الدورة القادمة.