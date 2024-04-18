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الخميس 18 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"خير مزارعنا لأهالينا".. تخفيضات هائلة على 17 سلعة بمعرض وزارة الزراعة بالدقي

خير مزارعنا لأهالينا
خير مزارعنا لأهالينا

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تخفيضات هائلة تصل إلى 40% على 17 سلعة أساسية في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" الذي يقام بمبنى الزراعات المحمية بحي الدقي في محافظة الجيزة.

وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وتشمل قائمة السلع المعروضة في المعرض ما يلي:

  • اللحوم:

-كيلو لحم بلدي: 280 جنيهًا

-كيلو لحم مفروم: 260 جنيهًا

-كيلو كبدة بلدي: 250 جنيهًا

  • الأسماك:

-كيلو سمك بلطي درجة أولى: 65 جنيهًا

-كيلو سمك بلطي درجة ثانية: 55 جنيهًا

-كيلو سمك بلطي درجة ثالثة: 45 جنيهًا

-كيلو سمك بوري: 145 جنيهًا

-كيلو رنجة درجة أولى ممتازة: 120 جنيهًا

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  • الخضروات:

-كيلو طماطم: 5 جنيهات

-كيلو بطاطس: 5 جنيهات

-كيلو خيار: 10 جنيهات

-كيلو جزر: 5 جنيهات

-كيلو بصل: 10 جنيهات

  • البقوليات والحبوب:

-كيلو أرز معبأ: 27 جنيهًا

-كيلو دقيق معبأ: 24 جنيهًا

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  • المنتجات الأخرى:

-كيلو دواجن: 95 جنيهًا

-كرتونة بيض أحمر أو أبيض: 140 جنيهًا

يُذكر أن المعرض مفتوح أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ودعم المزارعين المصريين.

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