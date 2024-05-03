"الأونروا": 37 طفلًا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن هناك "37 طفلا في قطاع غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي".

وكتبت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس" أن "ما يزيد على عشرة آلاف امرأة قتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأضافت: "الأوضاع مروعة، تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

"أونروا": مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة منذ بداية الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن هناك 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، واصفةً الأوضاع في القطاع المنكوب بأنها "مروعة".

وأضافت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، أن ما يزيد على 10 آلاف امرأة قُتلن في قطاع غزة، بينما أصيبت 19 ألف امرأة أخرى، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر 7 أشهر".

وتابعت: "الأوضاع مروعة، حيث تواجه 155 ألف امرأة حبلى أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

يذكر أنه، في 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.