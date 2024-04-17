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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة المصرية تُسجل طفرة في التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري

المهندس محمد القرش
المهندس محمد القرش

أكد المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الرزاعة، أنه في الربع الأول من العام الجاري حدث طفرة في عملية التصدير مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، موضحًا أن تصدير المحاصيل الزراعية يعطي فرصة كبيرة لدعم المزارع واستقرار السوق ومصدر للنقد الأجنبي.

 الدخل من النقد الأجنبي

وأوضح  القرش،  أن قطاع الزراعة رقم 2 في مصادر الدخل من النقد الأجنبي من التصدير وهو  وفقًا للبيانات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت، مشددًا على ان الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم السوق المحلي، والتصدير يكون في المحاصيل التي بها فائض في الانتاج فقط.

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المنتج الزراعي المصري

وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري هو جودة واحدة ولا يتم تصدير المنتج ذات الجودة العالية فقط، موضحًا أن كل أسواق العالم تتعامل مع مصر في المنتجات الزراعية وهي ذات الجودة العالية، وهناك أسواق تثق في المحاصيل الزراعية المصرية.

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المنتجات الزراعية 

وتابع متحدث وزارة الزراعة، :"المنتجات الزراعية المصرية تصل لـ163 سوقًا حول العالم".

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