القبض على قاتل زوج شقيقته في أسوان

نجح رجال مباحث مركز شرطة نصرالنوبة شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث، فى القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته وأصابة والدته وأخته.

وترجع التفاصيل بوصول معلومات سرية إلى الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث قسم شرطة نصرالنوبة بمكان تواجد المتهم الرئيسى فى واقعة القتل العمد لزوج شقيقته وإصابة والدته وأخته أيضًا، وعلى الفور تم إعداد القوة الأمنية والقبض عليه.



ويباشر رجال مباحث مركز شرطة نصرالنوبة شمال محافظة أسوان التحقيق مع المتهم الرئيسي فى واقعة القتل العمد للتعرف على الأسباب الكاملة التى دفعت المتهم للقتل، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وجارى تحويل القضية لسرايا النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، واستكمال الاعترافات وتمثيل الجريمة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



جدير بالذكر أن كانت خلال الأيام الماضية، شهدت قرية شاتورما بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، قدوم شخص بقتل زوج شقيقته وإصابة أمه وأخته.

وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان بلاغاً يفيد بقدوم شخص بقتل زوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينها ليقوم بضربه باله حاده أسفرت عن مصرعه فى الحال وأصاب شقيقته ووالدته، وفر هارباً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقل الرائد احمد ثروت رئيس مباحث نصر النوبة لمكان الجريمة وتبين وقوع مشاجرة عائلية، أسفرت عن قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة، وإصابة أمه وشقيقته .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.