الثلاثاء 16 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضة

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهلينا

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة على أن استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بأسعار مخفضة.

هدايا وزارة الزراعة

وقال صالح إن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد مشيرا إلى أن أسعار  اللحوم البلدي مستقرة  عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250  والدقيق 24 ج والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين 

وأضاف صالح، أن هناك ارتياحا كبيرا  من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم .

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 خير مزارعنا لأهالينا

تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم 

كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات  والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزى الرئيسي للبنك الزراعي.

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