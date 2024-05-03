"رانيا" ضحية فيديو الابتزاز: رجل أعمال أعطاني شيكولاته ووعدني أمثل مع محمد رمضان

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة ابتزاز على مواقع التواصل الاجماعي، إذ ظهرت فتاة في فيديو تدعي تعرضها لعملية اغتصاب على يد صحفي شهير، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

والتقى "الوفد" بالفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول واسرتها، وقالت هناك رجل أعمال شهير في منطقة أكتوبر، نعمل لديه وهو يساعدنا، له علاقة بالفنانين، تحدثت معه كثيرا عن حلمى أن أصبح نجمة مشهورة، لأنتشل أسرة كمن تحت خط الفقر، وأعوضهم عن سنوات عمرهم التي أفنوها في أعمال لا يكفي أجرها غير الطعام والشراب، ضحك رجل الأعمال على كلماتي وانصرف.

الطفلة رانيا الضحية

حلمها أن تصبح فنانة

وتابعت رانيا ضحية فيديو ادعاء الاغتصاب "مدحت بيه"، ساعدنا كثير، من الصدقات التي يقدمها لنا، حتى جاء اليوم المشؤوم، أخبرني أنه وجد لي فرصة حتى يحقق حلمي " هتمثلي مشهد اغتصاب يا رانيا وأنا هبعته للفنانين والمخرجين"، فرحت كثيرًا، أخيرا ضحكت في وجي الدنيا، وسرحت في خيالاتي وأنا أرتدي أغلى الملابس، والجماهير تريد أن تلتقط صورا مع، لا أعلم أنه فخ، وأنا مجرد يستخدمه هذا الشيطان ليصفي حساباته مع صحفي شهير.

مشهد اغتصاب

وأردفت فتاة أكتوبر، رجل الأعممال طلب مني أن أمزّق ملابسي وأقول "محمد. ع"، اغتصبني واستولى على مبلغ 20 ألف جنيه، وأن هذا التصوير، مجرد اتختبار تمثيلية و لن يعرض على أى منصة و لن يشاهده أحد إلا اللجنة المنظمة للمسابقات الفنية والأعمال التمثيلية.

استجبت لرغبته، لكني لم أقطع هدومي، وصورت المشهد المطلوب 5 مرات، حتى رضى عن أدائي، وأنا لا أفهم ما أقول، أحفظ ويلقني هو الكلمات عندما أخطأ من خلف الكاميرا.

وأوضحت الضحية "رانيا رجعت لأسرتي وأخبرت أمي بعدما تسرب القلق لنفسي، هرولت والدتي إليه لتسأله عن فيديو ادعاء اغتصابي على يد صحفي شهير، أقنعها أنه مشهد تمثيلي، وأنه سيكون نافذة جديدة لنا على الدنيا، لينشر الفيديو عقب ذلك وتكون فضيحتي على كل لسان، وأتفاجأ أني وقعت ضحية لعملية ابتزاز، وأداة لتصفية حسابات يمارسها رجل الأعمال مع الصحفي الذي ذكرت أسمه في الفيديو.

والدة رانيا ضحية فيديو الابتزاز

وطالبت رانيا وأسرتها حقها في عملية النصب والخداع والتشهير التي تعرضت لها على يد المنتج تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة