أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة 3-5-2024

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصر، اليوم الجمعة 3-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.13 جنيه للشراء، 51.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.74 جنيه للشراء، 60.21 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.96 جنيه للشراء، و155.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام، الجمعة، مدعومًا بما يُعتقد أنه تدخل حكومي إبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عامًا وهو ما ضغط على الدولار صوب التراجع.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال يوم عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.5 بالمئة، وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4 بالمئة في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية بنحو ثمانية ين مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداولات الجاري، عندما انخفض لأول مرة دون مستوى حرج بلغ 160 ينًا للدولار والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.