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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أكثر من 200 سلعة ومنتج غذائي بأسعار مخفضة في متناول يديك .. "الزراعة توضح"

سعيد صالح مستشار
سعيد صالح مستشار وزير الزراعة

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن معرض الوزارة للسلع الغذائية المقام بالدقى يقدم العديد من المفاجأت والهدايا للمواطنين مشيرًا أنه يقدم عرض " خمسه بخمسة "، وهو عبارة عن طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد.

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مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضة

في حب مصر نلتقي

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

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مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضة

دعم المصدرين والمستوردين

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

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