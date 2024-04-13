نشرة التوك شو.. غزة على وشك المجاعة ورعب من تهديد إيران لإسرائيل

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها والتهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية".

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مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: تهديدات إيران لإسرائيل حقيقية وقابلة للتنفيذ



أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد تزايدا في انتشار الأمراض جراء القصف الذي يتعرض له القطاع وتدهور الأوضاع الصحية.

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حذر القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونرو، من مجاعة وشيكة في قطاع غزة تضع السكان في مرحلة الخطر، مؤكدا ان 8 مراكز صحية تابعة للوكالة لا تزال تقدم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة.

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"الأونرو" تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة



قالت الفنانة رانيا يوسف، إن السوشيال ميديا ليس لها دور في نجاح المسلسلات، ولكنها توجه الجمهور بشكل معين.

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رانيا يوسف تكشف عن رأيها في أفضل مسلسلات رمضان (فيديو)



كشف الفنان وليد فواز، عن كواليس بداياته الفنية، قائلا: "والدى كان نفسه أدخل طب أو صيدلة وحصلت على 95%، ولما جبت المجموع ده دخلت تجارة إنجليزى، ومن أول تيرم دخلت فريق المسرح وقدمت عروض وأدائى كان يشوبه الافتعال والأفورة، واتريقوا عليا فى أول رواية قدمتها، وبعدها طلبت أسافر للقاهرة".

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وليد فواز: أحمد زكي سبب دخولي عالم الفن وتعلمت من عادل أدهم(فيديو)



قال الفنان حمادة هلال، إن سر نجاح الجزء الرابع من مسلسل المداح وجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة

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حمادة هلال يكشف سر نجاح الجزء الرابع من مسلسل المداح (فيديو)



كشفت الفنانة هبة مجدي، عن سبب قبولها المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل المداح، الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي.

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بحصن نفسي.. هبة مجدي تعلق على مشاهد الرعب في مسلسل المداح (فيديو)



قالت الفنانة نيللي، إنها تحب جميع الفوازير التي قدمتها على مدى سنوات على شاشة التليفزيون، معقبة: "دي عمر بحاله، أنا بحبهم كلهم".

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نيللي ترشح الفنانة الأنسب لخلافتها في تقديم الفوازير (فيديو)



كشف الفنان طارق النهري، كواليس الحريق الذي تعرض له استوديو الأهرام خلال تصوير مسلسل المعلم، الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي.

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اتصدمت من المنظر.. طارق النهري يكشف كواليس مرعبة لاشتعال لوكيشن مسلسل المعلم(فيديو)

