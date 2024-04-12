وليد فواز: أحمد زكي سبب دخولي عالم الفن وتعلمت من عادل أدهم(فيديو)

كشف الفنان وليد فواز، عن كواليس بداياته الفنية، قائلا: "والدى كان نفسه أدخل طب أو صيدلة وحصلت على 95%، ولما جبت المجموع ده دخلت تجارة إنجليزى، ومن أول تيرم دخلت فريق المسرح وقدمت عروض وأدائى كان يشوبه الافتعال والأفورة، واتريقوا عليا فى أول رواية قدمتها، وبعدها طلبت أسافر للقاهرة".

وأضاف وليد فواز خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، : "ركبت القطر، ودخلت المعهد، وتخرجت بتقدير جيد جدا، وشقيت طريقى".

أحمد زكى مثلى الأعلى

وتابع وليد فواز: "أنا من الشرقية بمدينة الزقازيق، وأحمد زكى مثلى الأعلى وهو اللى دخلنى التمثيل، وكنت دايما ببص على فيلا والدته بقول يمكن يكون النمر الأسود بيزور البيت ده علشان أشوفه".

وأردف "الفنان عادل أدهم تتويج لجيل العظماء الذين تميزوا وبرعوا فى أدوار الشر، ولن تكرهه فى دور الشر ولديه طريقة فى السخرية طول الوقت، وتعلمت منه معايير الاختيار فى الأدوار".

وأكد الفنان وليد فواز، أنه يقدم شخصية الشرير في مسلسل "جودر" مع النجم ياسر جلال، قائلا: "القصة زي قابيل وهابيل وأنا الشقيق الأكبر لياسر جلال في العمل وبقدم شخصية شقيقه الشرير وبيكره أخوه في المطلق وهو شايف أنه واخد كل الاهتمام".

وأضاف وليد فواز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة دي إم سي، اليوم السبت، أن دوره هو بمثابة شوكة في ضهر جودر أخوه، قائلا: "هيكون شوكة في ضهر جودر وعمله الأسود".

وتابع: أنه يحب أدوار الشر ويشعر فيها بقوته الفنية ويحب نجاحها.



وأشار: "الجمهور حاليا بيروح للأدوار الشريرة وأنا بقدمها بخفة دم مش بالطريقة القديمة ومفيش إنسان شرير بيشوف نفسه شرير وكل إنسان داخله الشر والخير وطبيعة الأنسان والموقف هو اللي بيخرج التصرف"، مؤكدا أنه يدخل الشخصية ولابد أن يقتنع بمبرراتها حتى يصدقها الجمهور.

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.