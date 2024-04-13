اتصدمت من المنظر.. طارق النهري يكشف كواليس مرعبة لاشتعال لوكيشن مسلسل المعلم(فيديو)

كشف الفنان طارق النهري، كواليس الحريق الذي تعرض له استوديو الأهرام خلال تصوير مسلسل المعلم، الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي

وقال طارق النهري، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على فضائية صدى البلد،: " لما شوفت منظر الاستديو بعد الحريق كنت في صدمة، مكنتش مصدق إن ده المكان اللي كنت بصور في من شوية".

وأضاف طارق النهري: "مكان التصوير تحول إلى كتلة حمراء من النار، مكنتش مصدق من هول المشهد، وقولت إحنا لو كنا موجودين كنا اتشوينا زي السمك، البيت بتاع مصطفى شعبان في المسلسل، ولع تماما".



وأشاد الإعلامي د. عمرو الليثي بمسلسل المعلم والذي حقق أعلي نسب مشاهدة وإعلانات عبر شاشة قناة الحياة.

وقام الليثي، باستضافة نجم وبطل المسلسل مصطفي شعبان واهداه درع تكريم من واحد من النآس وقناة الحياة ، كما تم تجهيز تورتة خاصة لفريق العمل ، مشيدا بفريق العمل ونجمه الكبير مصطفي شعبان وإخلاصه الشديد وعشقه لإعماله والنجوم الكبار بالمسلسل.

وجه النجم مصطفي شعبان، الشكر إلي الإعلامي د. عمرو الليثي علي حضورهم ختام تصوير مسلسل المعلم ودعمهم للمسلسل، وغالبا صدقنا قصة المسلسل وقدمنا عمل من القلب وسعدت جدا برد الفعل المبهر والكبير وهذا نجاح ذكرني بمسلسل الزوجة الرابعة ، ونجاح مسلسل المعلم في مصر وخارجها وبخاصة ان موسم رمضان هذا العام به منافسة كبيرة



واضاف مصطفى شعبان، خلال حلوله في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس اذيعت في اولي ايام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي، ان اسباب نجاح المسلسل يعود الي الأخلاص والحب بين فريق العمل والورق مكتوب بحرفية شديدة، ونجوم العمل تفوقوا علي انفسهم، وهم أساتذة كبار في المسلسل، وجالي تليفونات من أشقاء في الوطن العربي انهم متابعين وسعداء بالمسلسل وهذا أسعدني بشدة.

وتابع : " تعلمت من النجم الراحل نور الشريف كيفية اختيار الأعمال الرمضانية وبخاصة في شهر رمضان ، وان نجاح المسلسل يعود إلي الفكرة والقصة وسوق السمك بهذا الشكل فهو عمل قريب من المشاهد.

واشار الي ان فيلم شادر السمك النجم احمد زكي كان رائع ولكن قصة المعلم مختلفة ، و لست ضد تجسيد الافلام بشكل جديد ، وانا مستعد لتقديم قصة المعلم في شكل فيلم سينمائي بشرط موافقة الجهة المنتجة ، كما ان فيلم "حتي لا يطير الدخان " للزعيم عادل امام اتمني تقديمه في شكل درامي ومسلسل وبالفعل تواصلت مع الكاتب الكبير مدحت العدل.

أحداث مسلسل المعلم



قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه

وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.