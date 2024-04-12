نيللي ترشح الفنانة الأنسب لخلافتها في تقديم الفوازير (فيديو)

قالت الفنانة نيللي، إنها تحب جميع الفوازير التي قدمتها على مدى سنوات على شاشة التليفزيون، معقبة: "دي عمر بحاله، أنا بحبهم كلهم".



وأضافت نيللي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج ليالي العيد، المذاع على قناة صدى البلد، أنها ترشح الفنانة دنيا سمير غانم، لتقديم الفوازير من جديد، قائلة: "دنيا لطيفة أوي".

وعن سر الاختفاء الطويل عن الساحة الفنية، بعد أن ظلت تقدم الفوازير لسنوات طويلة، قالت الفنانة نيللي: "يا بخت من زار وخفف".

انتشرت عدة أنباء تزعم بأن فراشة الفن النجمة نيللي، أعلنت اعتزالها الفن نهائيًا، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 75 وسط أسرتها الصغيرة وعدد من أصدقائها المقربين، وعلى رأسهم الإعلامية سهير جودة.



هل تعتزل نيللي الفن نهائيًا في عيد ميلادها الـ 75؟



وأشار مصدر مقرب من الفنانة نيللي إلى أنها أكدت لأحد الحاضرين في عيد ميلادها الـ 75، أنها ستعتزل التمثيل بشكل نهائي، لافتة أن هذا القرار لا رجعة فيه، وجاء ذلك بحضور شقيقتها.

في الوقت نفسه، لم تعلن نيللي الخبر رسميًا، كما أنها لم تنفي الأنباء المتداولة، ما زاد شكوك وتساؤلات الجمهور حول حقيقة الأمر.

واحتفلت نيللي بعيد ميلادها ال 75 مع أبناء شقيقاتها وأصدقائها المقربين، بحضور الاعلامية سهير جودة، حيث أطلت على جمهورها بإطلالة ناعمة كعادتها، فعلى الرغم من تقدمها في العمر إلا أنها لازالت تحتفظ بجمالها ورونقها وملامحها الرقيقة التي أحبها الجميع.

وحرصت نيللي على إحياء عيد ميلادها بنفسها، لتفاجيء الحاضرين بزغرودة عفوية مُعبرة من خلالها عن فرحتها، كما أعربت عن سعادتها بيوم ميلادها لافتة أنه ليس بيوم عادي بالنسبة لها، حيث قالت: "بيحصل فيه فرفشة"، مشيرة إلى أنها تعتز بكونها من مواليد برج الجدي الذي يتسم بالصراحة لأنها تكره الكذب.



مهرجان القاهرة السينمائي يمنح نيللي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

على صعيد آخر، كان مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، قد منح نيللي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية والفنية العظيمة التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها.

وأعربت نيللي عن سعادتها البالغة لتكريمها في المهرجان ومنحها هذه الجائزة، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا التكريم بمثابة شرف عظيم لها.

نيللي تثير الجدل حول قرار الإعتزال

وفي وقت سابق، كانت أكدت نيللي أنها لم تفكر في الاعتزال مُطلقًا ولكن سبب غيابها عن الساحة الفنية وشاشات السينما والتليفزيون هو رفضها العديد من الأعمال التى تُعرض عليها، نظراً لكونها لا تناسبها ولا تليق بمسيرتها الفنية وعودتها بعد كل هذا الغياب.

آخر أعمال نيللي

وكانت آخر أعمال الفنانة نيللي مسلسل "قصاقيص ورق" عام 2005 وشاركها البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم كمال أبو رية، وسحر رامي، وأحمد راتب، وأيمن عزب، شعبان حسين، وعثمان محمد علي، وعلاء زينهم، وياسر صادق، ومحمود أبو زيد، وعواطف حلمي، وجميلة عزيز، وهو من تأيف مجدي الجلاد، وإخرج إبراهيم عفيفي.

مشوار نيللي

نيللي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، من مواليد 3 يناير 1949، اشتهرت من خلال تقديمها للعديد من الأعمال الفنية السينمائية، ولكن جاءت شهرتها الحقيقية من خلال تقديمها لفوازير رمضان.