رانيا يوسف تكشف عن رأيها في أفضل مسلسلات رمضان (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن السوشيال ميديا ليس لها دور في نجاح المسلسلات، ولكنها توجه الجمهور بشكل معين.

90% من أعمال رمضان كانت ناجحة

وأضافت رانيا يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ليالي العيد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن 90% من أعمال زملائها الفنانين في رمضان كانت ناجحة، موضحة أن أكثر الأعمال الفنية التي لاقت إعجابها هما "جودر" و"الحشاشين".

وتابعت رانيا يوسف : الناس ليها رأي، وذواقة، وبتفهم في المسلسلات، ومهما حاول أي حد إنه يحارب أي مسلسل؛ لو هو مسلسل جيد هينجح".

ونجح مسلسل “الحشاشين” فى تقديم نجوم شباب للساحة الفنية، منهم الفنان أحمد عبد الوهاب في دور يحيى وسارة الشامى بدور نورهان، بالإضافة إلى مولد نجمة كبيرة من خلال أحداث العمل وهي الفنانة ميرنا نور الدين عبر شخصية دنيا زاد زوجة حسن الصباح، والتي نالت إشادات كبيرة عن دورها بأحداث المسلسل.



وذلك بجانب الفنان سامى الشيخ في دور برزك أميد، والفنان أحمد يوسف الذى قدم دور صهبان صديق عمر الخيام باقتدار شديد، وهى المرة الثانية الذى يخرجه بيتر ميمى بصورة مميزة للجمهور بعدما تعاون معه بمسلسل الاختيار في جزأه الأول بدور القناص الذى قتل الشهيد أحمد منسى، ليعيد اكتشافه مرة أخرى ولكن عبر دور أكثر من حيث المساحة في شخصية صهبان ونقاشاته المميزة مع عمر الخيام طيلة الأحداث.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

عرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كل من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.