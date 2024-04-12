مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: تهديدات إيران لإسرائيل حقيقية وقابلة للتنفيذ

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها والتهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذا مصداقية".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية أن التهديد الإيراني موجه لإسرائيل ولا يمكننا الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل هجوم طهران، وقال: "نحن نقيم وضع قواتنا في المنطقة لضمان أنها قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن أكثر من ألف شاحنة دخلت غزة في الأيام القليلة الماضية ولا يزال عبور المساعدات إلى قطاع غزة غير كاف.

وينتظر العالم الغربي بقلق رد إيران على قصف دولة الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية، لسفارتها في دمشق، والذي توعد به المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال صلاة العيد، يوم الأربعاء الماضي.



وتستمر تهديدات طهران منذ قصف القنصلية أول أبريل، وكان خامنئي توعد لإسرائيل لأعمالها الإجراميه وأكد انهم سيُعاقبونها بعد انتهاء إجازة العيد، وقال:"الكيان الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا، ويجب أن يُعاقب، وسينال العقاب" على حد وصفه الذي أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما استنكر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الخميس، ما تقوم به بعض الدول الغربية كونها تدعو ايران لضبط النفس في حين امتنعت عن إدانة العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.



وأعرب أمير عبداللهيان خلال محادثته الهاتفيه مع نظيرته الاسترالية "بيني وونغ"عن أسفه وانتقاده لعدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران إدانة الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق وقال:"بعض الحكومات الغربية امتنعت عن إدانة هذا العمل الإرهابي الذي ينتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية بشكل واضح، وهي باستمرارها في دعم جرائم الصهاينة، تدعو إيران فقط لضبط النفس".



كما شدد على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تتفهم قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الهجوم على القسم القنصلي للسفارة في دمشق، ودعت إيران إلى ضبط النفس، معربة عن قلقها بشأن تزايد التوترات والإجراءات المضادة وتوسيع نطاق الحرب مع عواقب لا يمكن السيطرة عليها وتتجاوز تحمل المنطقة.

الولايات المتحدةتمنع موظفيها في إسرائيل من السفر خارج تلك الأماكن



ومع اقتراب انتهاء عيد الفطر، أعلنت الولايات المتحدة، أنها منعت موظفيها في إسرائيل وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع، وسط تهديدات من إيران بالانتقام من إسرائيل عدوها في المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية -في تحذير لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" - إنه لمزيد من الحذر، يمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه يسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالتنقل بين هذه المناطق الثلاث لأغراض شخصية.

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