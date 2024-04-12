بحصن نفسي.. هبة مجدي تعلق على مشاهد الرعب في مسلسل المداح (فيديو)

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن سبب قبولها المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل المداح، الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي.

وقالت هبة مجدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد،: " قائله: "اتخضيت أول ما قريت ورق المسلسل،وحسيت أن الموضوع جديد ومختلف وفيه سكك جديدة وأدوار كثيرة جديدة في الأحداث، وفرحت لما لقيت الأستاذ فتحي عبدالوهاب في المسلسل".

وتابعت هبة مجدي: "الفنان حماده هلال محبوب جدا عند الناس وكنت متأكدة إنه مش هيعمل حاجة وخلاص بعد نجاح ا لجزء الثالث من المسلسل

بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي

واختتمت "والمسلسل فيه جزء الرعب والجن وده مش سهل في الأداء والأفعال وكل مشهد فيه مش سهل.. بحصن نفسي وبحاول أخد بالي من حياتي ".

وكشفت الفنانة مي سليم، عن موقفً غريب تعرضت له في كواليس مسلسل "المداح: أسطورة العودة" للفنان حمادة هلال جعلها تشعر بالخوف والقلق، حيث قالت: "أول ما روحت تصوير "المداح" قولتلهم أنا بسمع إن عندكم عفاريت وبجد بيحصلكم حاجة؟ قالولي متخافيش دي حاجات بسيطة".



وتابعت مي سليم خلال لقائها في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم FM" كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة "الجاكيت ولع".



وأشارت مي أنه بعدما اشتعلت النيران في الجاكيت سألت المساعد الخاص بها عن سبب احتراق الجاكيت خاصة وأن غرفة تغيير الملابس بها شمع، فأخبرها أنه لم يقترب منه تمامًا: "الأوضة اللي كنا فيها كان فيها شمع سألت الولد أنت جيت ناحية الشمع قالي والله أنا واخد الجاكيت في حضني مجتش ناحيتها، بعدها خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج سألته إيه دا أنا لسه تاني يوم تصوير".



وحكت مي عن موقف آخر تعرضت له أثناء التصوير حيث قالت: "الولد اللي كان بيعملي شعري السيشوار فرقع في إيده.. كل مرة أروح للوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي حفظاها وبشغل قرآن في الكرفان".



وتدور أحداث المسلسل حول "صابر المداح" الشيخ الصالح القريب من الله الذي ورث العلاج بالقرأن عن والده الفنان أحمد بدير، مما يقعه في الكثير من المشاكل مع الجن الذين يحاولون الانتقام منه، والذين قاموا بإذاء جميع أهله وتسببوا في موت شقيقه، وقاموا بالسكن في جسد والدته والسيطرة عليها وتعذبيها بأشد انواع العذاب وفي النهاية يجب أن ينتصر الخير على الشر ويتمكن الشيخ صابر المداح من القضاء عليهم.



مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.