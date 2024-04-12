تزايد انتشار الأمراض في قطاع غزة

أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد تزايدا في انتشار الأمراض جراء القصف الذي يتعرض له القطاع وتدهور الأوضاع الصحية.

إيصال المياه إلى الأماكن المكتظة باللاجئين في قطاع غزة

وطالب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، بإيصال المياه إلى الأماكن المكتظة باللاجئين في قطاع غزة.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أعلنت أنهم تلقوا تقريرا يشير إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل تزن 500 كيلوجرام في تدمير مبان بأكملها بقطاع غزة.

جدير بالذكر أن زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، أكد سابقًا أنه من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف "تيم"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدوليةـ

وأشار إلى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي.

الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، كما انتهكت برلين واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق انطلقت جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، على خلفية تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي استندت إلى أدلة تفيد بانتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين.

وطالب ممثل نيكاراجوا خلال الجلسة، ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل، بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، ورفض الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين، مُحمّلًا ألمانيا مسؤولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.