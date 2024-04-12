"الأونرو" تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

حذر القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونرو، من مجاعة وشيكة في قطاع غزة تضع السكان في مرحلة الخطر، مؤكدا ان 8 مراكز صحية تابعة للوكالة لا تزال تقدم الخدمات الطبية للمصابين في قطاع غزة.

وأضاف القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة الأونرو، خلال اصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد مأساوية يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن الأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتابع أن ما بقي من المدارس في قطاع غزة أصبحت مراكز إيواء لآلاف الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتجنب انهيار المنظومة التعليمية، مشير إلى أنه نوجه نداءات استغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان في شمال غزة وتمكين الوكالة من الوصول إلى مناطق عديدة بالقطاع، ونحتاج على الأقل إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات لقطاع غزة بشكل يومي.

من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة

ومن جانبه، أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، أنه من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة.



وأضاف "تيم"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدوليةـ

وأشار إلى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي.

الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، كما انتهكت برلين واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق انطلقت جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، على خلفية تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، التي استندت إلى أدلة تفيد بانتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين.

وطالب ممثل نيكاراجوا خلال الجلسة، ألمانيا بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل، بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، ورفض الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين، مُحمّلًا ألمانيا مسؤولية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وزارة الصحة بغزة

يذكر أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيد و 120 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 189 على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33634 شهيد و 76214 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.