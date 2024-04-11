نشرة التوك شو.. تحذير من حلويات عيد الفطر وكيفية استمرار الطاعة بعد رمضان

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قال طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا 2، إنّ كواليس المسلسل مختلفة، فقد بدأت بجو لطيف جدا ومليء بالمودة وحب العمل واستمرّ هذا الأمر فترة زمنية طويلة حتى شهر نوفمبر، إذ توفي الفنان طارق عبدالعزيز.

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مخرج بقينا 2: طارق عبدالعزيز توفي أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل (شاهد)



تواصل الدولة المصرية أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، وذلك لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع جراء العملية العسكرية.

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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة (فيديو)



قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المسلم عندما يفطر يفرح بالفطر و عندما يلقى ربه يفرح بالصيام والقرآن لأنهما يشفعان للعبد يوم القيامة، ويقول الصوم لله عز وجل لقد منعته من الأكل والشرب فشفعني فيه، معقبا: " بعد انتهاء الصيام الإنسان يفرح ويشكر الله على هذه العبادة الجليلة".

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عالم بوزارة الأوقاف يكشف حكم الاحتفال بعيد الفطر



قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن هناك العديد من العادات الغذائية السيئة التي يمارسها الأشخاص في عيد الفطر المبارك، من خلال الإفراط في تناول الحلويات والمنبهات بمختلف صورها.

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خبيرة تغذية تحذر من عادات غذائية في عيد الفطر تسبب الإصابة بالسكري



قال المخرج محمد عبدالعزيز إنه أرسل نجله كريم عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستكمل دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية من أمريكا خاى يجمع بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يستطيع الالتحاق بإحدى الكليات الكبرى، ولكنه فوجيء برغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل التحق بالمعهد.

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المخرج محمد عبدالعزيز يكشف سبب دخول نجله كريم عالم الفن (فيديو)



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن صيام الست البيض له ثواب عظيم فصيام شهر رمضان والست البيض يعادل عاما كاملا، وفقا لقول النبي: 'من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".

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المفتي يكشف حكم صيام "الست البيض" وثوابها (فيديو)



كشف الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية استمرار الطاعة بعد رمضان، قائلا: "من أحسن الصيام أحسن جني الصيام، ومن أحس بالراحة والطمأنية والذى يعيش علي هذه المعاني يستطيع أن يعيش فى طاعة ما بعد رمضان".

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"البحوث الإسلامية" يكشف عن كيفية استمرار الطاعة بعد رمضان (فيديو)





قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الروح عبارة عن سر يسرى فى جسد الإنسان كما يسرى الماء فى العود الأخضر.

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وزنها جرام.. الإفتاء:الروح من أسرار الله في جسد الإنسان (فيديو)



قالت الفنانة إسعاد يونس إنها تشرفت جدًا بوجودها في مسلسل كامل العدد ، ووجدت أن المسلسل هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا، ويكون لديهم أملا كبيرًا في وجود جزء جديد من العمل».

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