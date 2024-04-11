مخرج بقينا 2: طارق عبدالعزيز توفي أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل (شاهد)

قال طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا 2، إنّ كواليس المسلسل مختلفة، فقد بدأت بجو لطيف جدا ومليء بالمودة وحب العمل واستمرّ هذا الأمر فترة زمنية طويلة حتى شهر نوفمبر، إذ توفي الفنان طارق عبدالعزيز.

طارق عبد العزيز توفي أثناء تصوير أحد المشاهد

وأضاف "رفعت"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "هذا الأمر أثر على كل الناس الموجودة وأضطررنا إلى وقف التصوير، حيث توفي بين تيك وتيك، إذ توفي في أثناء تصوير أحد المشاهد".

الحكاية كلها خلصت في دقيقة واحدة

وتابع: "كان في حاجة كنت عاوزه يزودها وإحنا بنتكلم كان صحيح تماما، ولكن أظن إن الحكاية كلها خلصت في دقيقة واحدة، ووفاته وقفتنا شوية، ولكن كان لدينا التزام واستقررنا على أننا نلغي دوره ولكن هنعمل شخصية مساعدة له تقدر تستلم الدراما وكملنا وكلنا ساعدنا بعض بأننا نحاول نخلص المسلسل بأفضل صورة ممكن، وكان الفنان إدوارد هو صاحب هذه الشخصية المساعدة".

مخرج "بقينا 2" ساعدنا على تقديم الشخصية بشكل واقعي ومقنع

وأشاد الفنان يوسف عثمان بمخرج مسلسل «بقينا اتنين»، بسبب المساعدة الكبيرة التي قدمها في إبراز شخصيته بأفضل صورة، مؤكدًا أنه بذل جهدًا كبيرًا في مساعدته كي يفهم الشخصية ويجسدها بشكل واقعي ومقنع.

وأضاف "عثمان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن المسلسل دراما اجتماعية، إذ يعالج المشكلات الزوجية بالكوميديا، مشيرًا إلى أن قلة من المخرجين الذين يضعون ثقتهم في الممثل ويكتفون بالتوجيه، ورغم ذلك عينهم معاه لإخراج أفضل أداء ممكن، ومن هؤلاء مخرج مسلسل بقينا 2 طارق رفعت.

شخصيته في المسلسل كوميدية في المقام الأول

وتابع، أن شخصيته في المسلسل كوميدية في المقام الأول لها طابع رومانسي، موضحًا: "الكوميديا صعبة جدا وصعبة إنها تتعمل مع نجم زي شريف منير ورانيا يوسف، لأن في ديناميكية معينة، لازم الموقف يضحك والإيفيه يكون مناسب للمشهد".