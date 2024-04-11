عالم بوزارة الأوقاف يكشف حكم الاحتفال بعيد الفطر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المسلم عندما يفطر يفرح بالفطر و عندما يلقى ربه يفرح بالصيام والقرآن لأنهما يشفعان للعبد يوم القيامة، ويقول الصوم لله عز وجل لقد منعته من الأكل والشرب فشفعني فيه، معقبا: " بعد انتهاء الصيام الإنسان يفرح ويشكر الله على هذه العبادة الجليلة".



وأضاف العالم بوزارة الأوقاف خلال حواره ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء:" الحكم من الأعياد هى شكر الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن عيد الفطر جاء بعد عبادة جليلة وهى الصيام، وكذلك عيد الأضحى جاء بعد عبادة الحج.

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: "لو ربطنا بين العبادات سنجد أنها جاءت لضبط السلوك الإنساني، الصوم والحج، جاء لوقف الفسوق والرفث، ويبقى العيد لتظهر على أثر هذه العبادات".

الاحتفال بعيد الفطر المبارك

وواصل أهالي الإسكندرية احتفالهم بعيد الفطر المبارك، حيث شهدت حديقة حيوان الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من الزائرين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بتوافد آلاف الأسر والأفراد من مختلف أنحاء الإسكندرية والمحافظات المجاورة لقضاء وقت ممتع ضمن الاحتفالات بثاني أيام العيد.

وتفاعل زوار الحديقة من الأسر والأطفال مع الحيوانات البرية والمفترسة والجوارح من الطيور وإطعامهم والتقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء السعادة، كما حرصت الأسر على رسم وجوه أطفالهم بالألوان لإدخال بهجة العيد عليهم.

حرص زوار الحديقة من العائلات والأسر والشباب على اصطحاب وجباتهم من الغذاء والإفطار والشاي وقاموا بافتراش الحديقة لأخذ الراحة وتناول وجباتهم وسط الأجواء الاحتفالية التي شهدتها الحديقة.

كما شهدت منطقة الملاهي بالحديقة إقبالا من الأطفال الذين حرصوا على إكمال فرحتهم واحتفالهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما انتشر العديد من الباعة الجائلين داخل الحديقة، الذين يبيعون الألعاب والهدايا والحلويات، مما أضاف جوًا من البهجة والفرحة على المكان.

ساعدت الأجواء المشمسة والدافئة على زيادة الإقبال على الحديقة من الأسر والعائلات والأطفال الذين قضوا طوال ساعات اليوم بها.

كما ساهم في زيادة أعداد زوار حديقة الحيوان إنها تعد أرخص تذكرة دخول بين المتنزهات حيث إن التذكرة للفرد خمسة جنيهات فقط وهو ما ساعد في زيادة الإقبال عليها لقضاء يوم كامل والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والأجواء الترفيهية.