إسعاد يونس: مسلسل كامل العدد هدية لطيفة للجمهور

قالت الفنانة إسعاد يونس إنها تشرفت جدًا بوجودها في مسلسل كامل العدد ، ووجدت أن المسلسل هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا، ويكون لديهم أملا كبيرًا في وجود جزء جديد من العمل».

وأضافت إسعاد يونس ، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

وأشارت إسعاد يونس إلى أن الجمهور تخوف من فكرة عرض جزء ثاني يتسبب في تشويه صورة جمال ذكرى المسلسل، التي خرجوا بها من رمضان العام الماضي، مشيرةً إلى أن طاقم عمل المسلسل كان يواجه تحديًا، وهو هل سينجح الجزء الثاني من العمل بنفس مستوى الجزء الأول.

تهنئة إسعاد يونس بحلول عيد الفطر المبارك

وعلى جانب آخر، هنأت النجمة القديرة إسعاد يونس، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن أحلى ذكريات لها في العيد هو اللبس الجديد وأيضا تجمع سيدات العائلة والجيران لعجن ونقش كحك العيد.

وقالت إسعاد: "أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، وستات العيله والعمارة متجمعين بيعجنوا وينقشوا الكحك والصواني راحه جايه على الأفران ونسرق كام كحكة من على الصينية وناكل المكسور طبعا وهي لسه طالعه من الفرن طازة".

وأضافت إسعاد: "كمان صف العيدية والفلوس الجديدة اللي ريحتها زي العربية الفابريكة، أحلى حاجه في العيد لمتنا، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وأنتم بخير وأمان وسلام".