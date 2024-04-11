المخرج محمد عبدالعزيز يكشف سبب دخول نجله كريم عالم الفن (فيديو)

قال المخرج محمد عبدالعزيز إنه أرسل نجله كريم عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستكمل دراسته ويحصل على الشهادة الثانوية من أمريكا خاى يجمع بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى يستطيع الالتحاق بإحدى الكليات الكبرى، ولكنه فوجيء برغبته في دخول معهد السينما، وبالفعل التحق بالمعهد.

وأضاف المخرج محمد عبدالعزيز في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن كريم عبدالعزيز موهوب جدًا بدون شك، مشيرًا إلى أنه فوجيء شخصيًا بموهبته في التمثيل.

وأوضح محمد عبدالعزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز كان يُصاحبه في كل أيام التصوير، ويقف خلف الكاميرا، وكان يستعين به في دور طفل، حتى أن شاهده المخرج سمير سيف والفنان عادل إمام معقبا: «قالولي عايزينه في فيلم المشبوه وعمل دور أكبر شوية».

وأكد محمد عبد العزيز، أن الفنان كريم عبد العزيز طلب منه أن يمنحه فرصة أخرى من خلال مسلسل «أنين امرأة»، بطولة بوسي، وممدوح عبد العليم، ومحمد رياض، وطارق لطفي، وجسد دور صغير ضمن أحداث المسلسل حتى التحق بمعهد السينما».

وتابع محمد عبدالعزيز: «أنا كنت عايز ادخله كليه اقتصاد وعلوم سياسية، ولكنه رفض ودخل معهد السينما، سنة أولى إخراج وكان متميز جدًا وطلع الأول على المقبولين، وبعدها قالي أنا عايز أمثل، قولتله أنت متوهني وراك في كل حتة، ورفضت الموضوع ده بشده».

وكشف المخرج محمد عبدالعزيز أنه تعرض لضغط شديد جدًا من جانب المخرج حسين كمال والمخرج يوسف شاهين، من أجل العدول عن قراره والموافقة على دخول نجله الفنان كريم عبد العزيز مجال التمثيل.

قال الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، إن كريم عبدالعزيز يعتبر الفنان الأهم حاليا في مصر، ويحب أن يشارك معه؛ بحكم التواصل الدائم على السوشيال ميديا معه"، موضحًا أنه فنان على المستوى الإنساني رائع جدا.



كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين و أتمنى العمل معه



وأضاف حبيب غلوم، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتابع آراء الأخرين في الفنان كريم عبدالعزيز كإنسان، ومحبته ودعمه لزملائه، متابعًا: "كريم عبدالعزيز من أهم الممثلين اللي موجودين دلوقتي.. أتمنى أمثل معاه".

وأوضح حبيب غلوم، أنه في بداية التسعينيات وبحكم علاقته بالفنانين ووقت دراسته في القاهرة؛ كان أغلب الشباب والنجوم في مصر يدرسون أيضا في معهد التمثيل وزملاء له، موضحًا أنه في فترة تحضير الماجستير في المعهد كان يتقابل مع أحمد السقا وأحمد حلمي ورامز جلال وياسر جلال.

وأشار إلى أن الظروف كانت سببًا في أن يلتقى ببعضهم من بينهم ياسر جلال ومحمد رياض والكاتب أيمن سلامة، وهم زملائه وأصدقائه وهو في تواصل مستمر معهم، كما أنه يتواصل دائمًا مع الفنان كريم عبدالعزيز.