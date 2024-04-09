نصائح لتناول "كحك العيد"

أصدر معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التوصيات المهمة لتناول كحك العيد.

أكد الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية أنه من أهم مظاهرالاحتفال بالعيد تناول الكعك بأنواعه المختلفة وكذلك تناول البسكويت والبيتي فور والغريبة كما هو معروف منذ القدم.

ونصح عرفات بشراء كعك العيد من مصادر موثوق منها أو تصنيعه منزليا كنوع من البهجة وإدخال السرور والسعادة على الأسرة والاحتفال بانتظار العيد.

ويفضل شراء الكعك ذو الحجم الصغير حيث يحتوي علي سعرات حرارية أقل مع العلم أنه في الطبيعي تحتوي الكعكة الواحدة علي سعرات حرارية تتراوح ما بين ٢٠٠- ٢٥٠ وقد تزيد أو تقل علي حسب المكونات الداخلة فى التصنيع والحشو والوزن ومع العلم أيضًا أن احتياجات الشخص البالغ الصحي ٢٠٠٠- ٣٠٠٠سعر حراري / يوميًا، كذلك يفضل تناول الكعك المصنع بالسمن البلدي والكعك المحشو بالمكسرات أو العجوة نظرًا لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي علي الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والمعادن والألياف الغذائية.

كما يفضل تقديم الكعك والبسكويت وخلافه في أطباق صغيرة مثل طبق فنجان القهوة أو الشاي وكذلك عند التزيين يستخدم قليل من السكر أو دونه لتقليل السعرات الحرارية المتناولة، ويجب ويجب أيضًا تناول قطعة او قطعتين من الكعك أو قطعة كعك مع قطعة أخري حسب الرغبة.

وأضاف أنه يجب تناول الكعك بعد أي من وجبتى الإفطار والغذاء و تكون الوجبة محتوية علي البروتين والألياف الغذائية والتى يتم الحصول عليها من بعض الخضراوات مثل الخس والجرجير لتسهيل عملية الهضم وكذلك للشعور بالشبع.

كما يجب شرب الماء بكثرة بالإضافة إلي تناول مشروبات تساعد علي الحرق وكذلك تخفض من مستوي سكرفي الدم مثل القرفة باللبن والحلبة وهناك مشروبات أخري مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والليمون.

يجب ممارسة الرياضة علي الأقل رياضة المشي لمدة نصف ساعة في أيام تناول الكعك كنوع أيضاً من مظاهر الاحتفال بالعيد والمساعدة علي التمثيل الغذائي وزيادة الحرق.

ومن مظاهر الاحتفال الصحية أيضا تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة و بالإضافة إلى تناول التسالي مثل تناول أنواع اللب المختلفة (اللب الأبيض- اللب الأسمر – اللب السوري) وتناول الفول السوداني والمكسرات الأخرى مع مراعاة الكميات المتناولة وعدم الإكثار منها.

وإليكم بعض فوائد الترمس والحمص والحلبة المنبتة و التسالي الترمس والحمص

ويمتاز كلا من الترمس والحمص بالقيمة الغذائية العالية لاحتوائهم علي البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية والفيتامينات مثل (A-C ) وبعض المعادن مثل (الصوديوم- الحديد- الكالسيوم). كذلك يساعدان علي تنظيم مستوي السكر في الدم، تقيل خطر الإصابة بأمراض القلب، صحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلي مساعدتهم في تقليل الوزن والشعور بالشبع لوجود الألياف واحتوائهم علي سعرات حرارية قليلة.

الحلبة المنبتة

وتمتاز بذورالحلبة باحتوائها على نسبة من الكربوهيدرات تتراوح ما بين 45 – 60% ونسبة من البروتينات تتراوح ما بين 20 – 30% والمحتوية على بعض الأحماض الأمينية مثل الليسين والتربتوفان، بالإضافة إلى احتوائها على بعض الفيتامينات مثل الفيتامين سي، والفيتامين أ، والفيتامين ب1 وب2، وب3، وحمض الفوليك، والبيوتين، و بعض العناصر المعدنية مثل المنجنيز، والزنك، والبوتاسيوم و الحديد. من أهم فوائدها تحسين الهضم، تنظيم مستوي سكر الدم، تقليل الكوليسترول في الدم، كما تحتوي علي مضادات الاكسدة الطبيعية مثل المركبات الفينولية و الفلافونويد التى تساعد على تقوية ورفع كفاءة الجهاز المناعي.

وأوضح عرفات أنه يمكن تناول اللب بأنواعه المختلفة (الأبيض والسوري والأسمر) وكذلك تناول الفول السوداني وغيرها من المكسرات حيث إنهم يشتركون جميعًا في احتوائهم علي مضادات الأكسدة والمعادن كالمغنسيوم والكالسيوم والزنك وبالإضافة إلي الفيتامينات يالتالي يعزز من كفاءة الجهاز المناعي.

ويجب علينا جميعاً مراعاة تنظيم الكميات المتناولة و كذلك التوقيت حتي لا يحدث اضطرابات بالجهاز الهضمي أو إصابة بالسمنه والوقاية خير من العلاج.