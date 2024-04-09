تكبيرات العيد.. تعرف على الصيغة الصحيحة في عيد الفطر المبارك

تكبيرات العيد.. تعتبر تكبيرات عيد الفطرواحدة من شعائر الإسلام حيث يتوجب على المسلم أن يردد تكبيرات العيد في وقتها الشرعي الذي حدده الفقهاء.

وتبدأ تكبيرات عيد الفطر بإعلان رؤية هلال شوال غروب شمس آخر يوم من رمضان، وتنتهي تكبيرات العيد بخروج الإمام إلى الصلاة العيد.

تكبيرات العيد.. عيد الفطر الميارك

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن تكبيرات العيد تبدأ بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر استمرار التكبيرات حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ العيد مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

صيغة تكبيرات العيد.. رددها باستمرار

قالت الإفتاء إنه لم يرد في صيغة تكبيرات العيد شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

وتابعت الإفتاء أن المصريين درجوا على الصيغة المشهورة وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.

طريقة أدء صلاة العيد عيد الفطر

قالت دار الإفتاء، إن صلاة العيد عبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها، مضيفة والأكمل في صفات صلاة العيد: أن يكبر المُصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.