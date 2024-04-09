المصريون في ألمانيا يحتفلون بالعيد على طريقتهم الخاصة .. صور

لم تمنعهم الغربة من اقامة الطقوس المصرية..

يواجه المصريون في ألمانيا بعض التحديات في الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، خاصة في ظل اختلاف الثقافة واللغة، ورغم ذلك يحرص أبناء مصر في الخارج على الإحتفال بكافة المناسبات وإقامة الطقوس المصرية لأبنائهم لزرع روح الانتماء وحب الوطن.

وتحتفل الجالية المصرية في المانيا، على طريقتها الخاصة، بقدوم عيد الفطر المبارك، من خلال تحضير الكحك والبسكوت والبتيفور والغريبة، في اجواء عائلية وروح جميلة من الجميع.

وبدوره قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، إنهم يحرصون في بيت العائلة في كل مناسبة على الطقوس المصرية الاصيلة والاحتفال بالعيد مثل ذويهم في مصر، حيث تبدأ النساء المصريات في ألمانيا بتحضير مستلزمات العيد، من ملابس جديدة للأطفال، إلى تحضير الكعك والبسكويت، وتزيين البيوت بالزينة.

عيد الفطر المبارك

وأضاف، " ثابت": " كما تحرص السيدات المصريات بالخارج في المانيا على القيام بعمل كعك العيد قبل عيد الفطر رفقة الأهل والأصدقاء والأطفال من العائلة وتصوير اليوم للذكرى وتربية الاجيال القادمة على طقوس بلدهم وعدم نسيانها في الغربة وسط زحمة الحياة العملية.

صلاة العيد بالمانيا

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، على حرصهم في ألمانيا على أداء صلاة العيد في المساجد العربية، حيث يجتمعون مع أصدقائهم وعائلاتهم، ويتبادلون التهاني والتبريكات، مثل ما يحدث في وطنهم مصر من تلك الأجواء.

المصريون في الخارج

هذا ويحرص المصريون بالخارج على الحفاظ على التقاليد والعادات المصرية التى اعتادوا عليها فى استقبال عيد الفطر المبارك، بأداء صلاة العيد وإعداد الحلوى وكحك العيد والبسكويت وغيرها من مظاهر الاحتفال التى يحرصوا على تعليمها لأبنائهم بعد أن افتقدوا معايشة ذلك بوطنهم الأول مصر.

وزيرة الهجرة

وبدورها تحرص السفيرة سهاجندي ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إرسال برقيات التهنئة للجاليات المصرية حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتطالب وزيرة الهجرة، دائما من المصريين فى الخارج مزيد من العمل لرفع اسم وطنهم فى الخارج، مؤكدة أن الجاليات المصرية والمصريين فى الخارج هم سفراء للوطن وحضارة مصر العريقة.

وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، عيد اتمام فريضة الصوم ، وسمي عيد الفطر بهذا الإسم لأنه متعلق بالإفطار في اليوم الذي يلي شهر رمضان المعظم مباشرًة ، حيث إحتفل المسلمون بعيد الفطر لأول مرة في السنة الثانية هجرياً.

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