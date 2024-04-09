إطلاق وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي ، التابعة للهيئة بمحافظة أسوان ، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات الصعيد.

حيث صرح الدكتور أبو المجد أبو الوفا ، مدير مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأسوان ، إلى أنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان ، وبدأ تشغيلها حيث أجرى الفريق الطبي بقسم المناظير عدد 6 حالات منظار علوي في أول أيام التشغيل ، وتنوعت الحالات بين التهابات المعدة وزوائد بالاثنى عشر وتقرحات بالمعدة و الاثنى عشر .

وأضاف "أبو المجد" أن عمليات مناظير الجهاز الهضمي تعتبر من أهم التقنيات الطبية المتقدمة. التي تسمح للأطباء بالتشخيص والعلاج بشكل دقيق وغير جراحي.

فيما أكد أشرف حماد ، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، أن إطلاق قسم المناظير في مستشفى المسلة يمثل خطوة هامة نحو تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى في المنطقة. يتم تقديم هذه الخدمات باستخدام أحدث التقنيات وبأيدي أمهر الأطباء والاستشاريين.

وأشار "أشرف حماد" أن مستشفى المسلة التخصصي بأسوان ( حميات أسوان سابقا ) مقامة على مساحة بإجمالي 2800 متر مربع، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، أبرزها لعلاج أمراض "الباطنة، الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، جراحة الفم والأسنان، الغسيل الكُلوي، مناظير الجهاز الهضمي"، وهي أحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان ، والبالغ عددها 4 مستشفيات ، بالإضافة لـ 76 وحدة طب أسرة ومركز طبي